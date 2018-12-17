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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / €500 млн від ЄС - коли Україна отримає другий транш/

€500 млн от ЕС – когда Украина получит второй транш

Второй транш ЕС должен поступить на счета Украины в начале 2019 года.

Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина рассчитывает увидеть на своих счетах в начале 2019 года.

Об этом шла речь во время разговора премьер-министра Владимира Гройсмана и вице-президента Европейской Комиссии Валдиса Домбровскиса, пишет пресс-служба правительства.

По словам главы Кабмина, Киев планирует получить от европейских партнеров 500 млн евро.

В свою очередь, Домбровскис обьяснил, что на решение о выделении первого транша ЕС повлияла стабилизация макрофинансовой ситуации в Украине.

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К этому вице-президент Еврокомиссии добавил, что партнеры Киева рассчитывают, что Украина не сойдет с пути реформ и “уделит внимание изменениям в налоговой, энергетической, общефинансовой и социальной сферах”.

Как сообщалось, 11 декабря ЕС перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

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