Второй транш ЕС должен поступить на счета Украины в начале 2019 года.

Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина рассчитывает увидеть на своих счетах в начале 2019 года.

Об этом шла речь во время разговора премьер-министра Владимира Гройсмана и вице-президента Европейской Комиссии Валдиса Домбровскиса, пишет пресс-служба правительства.

По словам главы Кабмина, Киев планирует получить от европейских партнеров 500 млн евро.

В свою очередь, Домбровскис обьяснил, что на решение о выделении первого транша ЕС повлияла стабилизация макрофинансовой ситуации в Украине.

Читайте: Нацбанк ожидает получения транша МВФ до Рождества

К этому вице-президент Еврокомиссии добавил, что партнеры Киева рассчитывают, что Украина не сойдет с пути реформ и “уделит внимание изменениям в налоговой, энергетической, общефинансовой и социальной сферах”.

Как сообщалось, 11 декабря ЕС перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.