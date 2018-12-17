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Факти / Україна / Помісна церква в Україні: як обирали предстоятеля і що зміниться для вірян/

Поместная церковь в Украине: как выбирали предстоятеля и что изменится для верующих

Церковники начали заседать с самого утра. В обед приезжает и президент. Петр Порошенко здоровается с людьми и быстро идет в храм, где заседает собор.

За несколько часов в СМИ просачивается информация изнутри. Филарет, несмотря на разговоры от престола отказывается. Главным претендентом становится его ставленник – митрополит Епифаний. Но тут появляется неожиданная интрига. И кандидатура еще одного представителя Киевского патриархата – митрополита Луцкого Михаила. В результате, по информации СМИ, во второй тур выходят трое.

Читайте: Епифаний – глава новой поместной церкви: что известно о митрополите

В своей первой речи в новом качестве митрополит Епифаний подчеркивает – церковь открыта для всех. Важно, что в Объединительном соборе приняли участие представители Московского патриархата. Вроде подтверждали свое участие 10 владык, но достоверно известно о двух – известных и влиятельных митрополитов Симеона и Александра. Хотя их церковь категорически запретила это делать.

Наместника Киево-Печерской лавры подозревают в разжигании межрелигиозной и межнациональной розни. Владыка Павел все отрицает.

Украинская церковь стала пятнадцатой в списке поместных церквей и теперь важно продолжить объединительный процесс и стать действительно единой и соборной. Учитывая противодействие России, это будет непросто.

Окончательное завершение формирования поместной церкви состоится в канун Рождества Христова 6 января. Именно в этот день в Стамбуле в резиденции Вселенского патриарха Варфоломей вручит предстоятелю Епифанию томос об автокефалии.

К слову, Михайловский Златоверхий станет кафедральным собором единой УПЦ.

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