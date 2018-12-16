Кафедральным собором единой Православной Церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

Об этом после первой литургии в Михайловском Златоверхом соборе заявил митрополит Киевский и всея Украины, Блаженнейший Епифаний, передает УНН.

По его словам, они хотели, чтобы кафедральным собором УПЦ была София Киевская, но церковь самостоятельно не сможет заниматься этой величественной достопримечательностью.

– В самом храме Софии будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа. Действующим кафедральным собором будет именно Михайловский Златоверхий собор, потому что во Владимирском кафедральном соборе будет и в дальнейшем совершать свое служение Святейший патриарх Филарет, – сказал Епифаний.

Он отметил, что Филарет теперь является почетным духовным наставником единой Поместной Украинской православной церкви.

Читайте: Епифаний – глава новой поместной церкви: что известно о митрополите

Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Голосование проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

К слову, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Фото: Свято-Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир