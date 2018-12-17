PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Захоплення храмів Московського патріархату не буде - Епіфаній/

Захвата храмов Московского патриархата не будет – Епифаний

Митрополит Епифаний заверил, что никакого захвата храмов УПЦ Московского патриархата не будет.

– Прихожане, которые проявят желание и захотят стать частью единой церкви – должны быть приняты, но без насилия и действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность, – отметил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Также он добавил, что в каждом приходе есть часть людей, которые уже готовы перейти к единой поместной церкви, однако нет совершенного механизма, который бы это позволил сделать правильно.

Читайте: Объединенная Украинская церковь: Епифаний проводит первую литургию

Кроме того, митрополит Епифаний отметил, что священнослужителям, которые попали под санкции УПЦ МП, нечего бояться.

– Мы готовы их принять, защитить. Ибо вы видели, что происходит по отношению к тем, кто пришел на Собор. Санкции, которые применили к священнослужителям не канонические, ведь они теперь относятся к единой украинской церкви, – отметил митрополит.

Напомним, 15 декабря, на Объединительном Соборе Украинской православной церкви митрополит Епифаний был избран главой объединенной украинской церкви.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Все будет оценено по делам: Епифаний прокомментировал свой молодой возраст
Мы не будем зависимы от Константинополя – Епифаний
Реформа церковного календаря: перенесут ли Рождество
Новая церковь Украины – когда будут созданы органы ПЦУ
Новая единая церковь: Епифаний определил судьбу священников УПЦ МП
Объединенная Украинская церковь: Епифаний проводит первую литургию
Стало известно, когда и где пройдет первая литургия главы УПЦ Епифания
Глава УПЦ МП Онуфрий потерял титул митрополита Киевского и всея Украины
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка