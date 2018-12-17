Митрополит Епифаний заверил, что никакого захвата храмов УПЦ Московского патриархата не будет.

– Прихожане, которые проявят желание и захотят стать частью единой церкви – должны быть приняты, но без насилия и действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность, – отметил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Также он добавил, что в каждом приходе есть часть людей, которые уже готовы перейти к единой поместной церкви, однако нет совершенного механизма, который бы это позволил сделать правильно.

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Кроме того, митрополит Епифаний отметил, что священнослужителям, которые попали под санкции УПЦ МП, нечего бояться.

– Мы готовы их принять, защитить. Ибо вы видели, что происходит по отношению к тем, кто пришел на Собор. Санкции, которые применили к священнослужителям не канонические, ведь они теперь относятся к единой украинской церкви, – отметил митрополит.

Напомним, 15 декабря, на Объединительном Соборе Украинской православной церкви митрополит Епифаний был избран главой объединенной украинской церкви.