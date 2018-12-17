Работники криминальной полиции задержали гражданина Украины, который может быть заказчиком убийства участника АТО Виталия Олешко.

16 декабря в международном аэропорту Харьков криминальная полиция задержала жителя Днепра, который может быть заказчиком убийства участника АТО Виталия Олешко, сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Подозреваемый был задержан при попытке пересечь границу.

Аброськин напомнил, что общественного деятеля и участника АТО Виталия Олешко, известного как Сармат, убили в Бердянске 31 июля. Его застрелили из обреза охотничьего ружья.

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Всего правоохранители задержали пятерых подозреваемых по делу. Им объявили подозрение в убийстве по предварительному сговору.

Впоследствии выяснилось, что убийца Олешко – бывший снайпер из отряда Торнадо, который также принимал участие в антитеррористической операции.

К слову, суд принял решение арестовать Артема Матюшина, которого подозревают в убийстве Виталия Олешко, на два месяца.

Фото: Вячеслав Аброськин