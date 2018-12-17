Лучшей подростковой книгой стала Знає тільки Мару автора Елены Рыжко, а лучшим подростковым фэнтези – Дитя песиголовців Владимира Аренева.

Такое решение вынес в своем пятом ежегодном топе портал БараБука.

Также отметили иллюстраторов Роману Романишину и Андрея Лесива за познавательную книгу Я так бачу, дебютантку в иллюстрации Катерину Сад за книгу-картинку Ідея на мільйоооооон, Галину Крук за лучшую поэтическую книгу года Раз овечка, два овечка, виммельбух Новорічні канікули Инны Рудой, как лучшую первую книгу для малыша, Вільям Шекспір Валентины Вздульськой, как лучшую познавательную книгу года, а Ням! Готують діти от Маши Сердюк, Юлии Ниедры и Мари Кинович, как лучшую семейную книгу года.

Лучшим дебютантом года стала Наталья Матолинец за роман Варта у Грі, лучшей иллюстрированной книгой года стала Сова, яка хотіла стати жайворонком, автора Галины Вдовиченко и иллюстратора Кристины Лукащук, лучшим социальным проектом года стали книги Це зробила вона и Це теж зробила вона от издательства Видавництво.

Отдельно на сайте проекта БараБука состоялось читательское голосование за лучшую книгу года. На выбор было представлено 100 претендентов. В номинации Выбор читателей по результатам читательского голосования победила книга Зуб от автора и иллюстратора Надежды Кушнир (псевдоним Надьожна), вышедшая в издательстве Книгаренька.









Знає тільки Мару выбрали лучшей подростковой книгой года / 2 фотографии

Отдельно на церемонии вручили спецнаграды. Спецнаграду Легенда украинской детской литературы получил Сергей Иванюк, которого не стало в апреле 2018-го. В этом году издательство ВСЛ издало его новый детективный роман Вбивство п’яної піонерки.

Спецнаграду За популяризацию науки среди подростков получил совместный проект Благотворительного фонда Я Майбутнє України и IT-компании Lucky Labs – ЛакіБукс, который в этом году издал три книги украинских авторов Кузька Кузякина (#Щотакематематика?), Андрея Тужикова (Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет), Алины Штефан (Літо довжиною в ДНК), и бесплатно доставил их в библиотеки Востока и Юга Украины.

Спецнаграду Интерактивный книжный проект года получила еще одна инициатива, к которой приобщился ЛакіБукс – проект виртуальной реальности Знайомство з Туконі, созданный Книжным Арсеналом и New Cave Media по мотивам книги Оксаны Булы Туконі. Мешканець лісу, вышедшей в издательстве ВСЛ.

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Спецнаграду За яркий юмор получил Сергей Лоскот за повесть Таємне завдання капітана Кепа. Спецнаграду Полет в детлит, которую вручают взрослым писателям, впервые попробовавшим себя в детской литературе, дали Тане Малярчук за повесть Mox nox.

Спецнаграду Медиапроект года получила Книга-мандрівка. Україна, мультфильмы по мотивам которой активно распространяются в сети.

Топ БараБуки уже пять лет награждает тех, кто развивает и популяризирует украинскую литературу для детей и подростков. И дает возможность самым юным читателям и их родителям выбирать лучшие варианты во всем многообразии детской литературы.