Если когда-то район Теремки во многом ассоциировался с краем Киева, то сейчас это один из самых удобных и комфортных районов столицы, который активно развивается.

Большую роль в развитии Теремков сыграла компания Лико-Холдинг, благодаря которой за последние десятилетия здесь вырос новый европейский микрорайон с собственной развитой инфраструктурой, где проживают тысячи семей.

– Все началось еще 28 лет назад. Было желания применять свои знания и делать больше и лучше для людей. Тогда мы поставили перед собой достаточно амбициозные планы: создать максимально комфортное и функциональное жилье, которое будет полностью соответствовать потребностям каждого человека. Чтобы семьям, которые здесь будут жить, было удобно, чтобы они могли получать все необходимые для комфорта семьи услуги, весь сервис был максимально доступным. Поэтому, кроме жилых домов, здесь должны быть сведены школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные объекты, магазины. Так начали строиться жилой комплекс Лико-Град, а впоследствии и ЖК Венеция, в которых сейчас проживают более 20 тыс киевлян, – рассказывает президент компании Лико-Холдинг Игорь Владимирович Лысов.

Со временем здесь появились современный медицинский центр семейного типа Лико-Мед с полным комплексом медицинских услуг для диагностики и лечения, детские сады Лико-Мир, образовательные учреждения Лико-Школа и Лико-Лицей, Елизаветинский парк.

В 2005 году на праздник Покровы Пресвятой Богородицы был заложен Спасо-Преображенский Собор. Это уникальный по своей красоте и архитектуре храм, с колокольней с крупнейшим в Европе карильоном в 56 колоколов. Он стал первым храмом, где богослужения проводятся на украинском языке.

Лико-лицей в этом году получил престижную награду IBUILD. Это единственная профессиональная премия в строительной отрасли, которая ежегодно вручается Конфедерацией Строителей Украины. Он стал первым в номинации Инновационный объект года в категории Открытие года. Также в этом году был открыт новый объект – Отель Фавор.

Отдельного внимания заслуживает центр спорта Лико. Это современный спортивный комплекс с большим олимпийским бассейном и зрительскими трибунами, на базе которого сейчас функционирует единственный в Украине Государственный центр олимпийской подготовки по прыжкам в воду, база национальной сборной, и детско-юношеская спортивная школа.

– Спорт в моей жизни занимает одну из ведущих ролей. Он является важной составляющей общей культуры и здорового образа жизни, а также одним из показателей не только общественного здоровья, но и развития государства. Уже почти 20 лет я возглавляю федерацию Украины по прыжкам в воду. И за это время нашей команде удалось достичь значительных успехов, – рассказывает Игорь Лысов.

В 2017 году впервые в Украине был проведен чемпионат Европы по прыжкам в воду. На нем наша команда впервые в истории завоевала первое место и стала чемпионом. Тогда и саму подготовку спортсменов, и уровень соревнований высоко оценили европейские тренеры и участники из других стран.

Высокую оценку от них получил и центр спорта Лико. Участники соревнований, они были поражены его современностью и функциональностью Некоторые из них отмечали, что даже в Европе мало спортивных арен подобного уровня. Конечно, за всем этим стоят годы тяжелой работы как спортсменов, их тренеров, так и всей федерации.

– Тогда же, благодаря успеху нашей команды и высокому уровню организации соревнований, наша федерация получила право на проведение юношеского Чемпионата Мира по прыжкам в воду 2018 это стало ярким и масштабным событием года. Наша страна впервые принимала финальную часть мира это высокое международное признание и одновременно высокая ответственность. С этой задачей мы справились на отлично. В чемпионате приняли участие более 500 спортсменов из 47 стран, что является максимальным представительством на соревнованиях такого уровня. На этих соревнованиях наши юниоры смогли показать хороший результат и завоевать награды, – рассказывает Игорь Лысов.

Европейской лигой плавания было принято решение о предоставлении Украине права на проведение Чемпионата Европы по прыжкам в воду 2019 среди взрослых спортсменов. Это второй раз за последние годы Киев и центр спорта Лико будут принимать европейское первенство в данной дисциплине. Это является прямым показателем результата работы спортсменов и всей национальной Федерации по прыжкам в воду.

– Я всегда поддерживал спорт и буду стараться делать это и в дальнейшем. Наша главная задача на сегодня – это привлекать молодеж к спорту, спортивным кружкам и секциям, помогать им развиваться, и в результате сделать так, чтобы на международных соревнованиях все чаще звучал гимн Украины и поднимался сине-желтый флаг, – отмечает Игорь Лысов.

Напомним, Лико-Холдинг является многофункциональной компанией, которая имеет высокую репутацию, авторитет на рынке и все 28 лет строит без привлечения государственных средств.