Кабинет министров принял решение повысить зарплату преподавателям, которые работают в высших учебных заведениях.

Во время заседания Кабинета министров было принято решение о повышении зарплаты преподавателей ВУЗов на 20% в 2019 году.

Изначально решение было подготовлено Министерством образования и науки. Правительство же его поддержало.

Зарплату поднимут научно-педагогическим работникам высших учебных заведений. К ним относятся:

ректор;

заместитель руководителя;

руководитель филиала;

доцент ;

; заведующий кафедрой;

преподаватель ;

; старший преподаватель;

преподаватель-стажер ;

; ассистент;

концертмейстер;

ведущий концертмейстер;

заместитель декана ;

; декан;

руководитель учебно-научного института в составе высшего учебного заведения IV уровня аккредитации;

заместители руководителя учебно-научного института в составе высшего учебного заведения.

Читайте: Что изменится с 2019 года: зарплаты, коммуналка, курс доллара

К слову, Кабинет министров также принял решение поднять зарплату работникам Генеральной прокуратуры.