Кабинет министров принял решение повысить зарплату преподавателям, которые работают в высших учебных заведениях.
Во время заседания Кабинета министров было принято решение о повышении зарплаты преподавателей ВУЗов на 20% в 2019 году.
Изначально решение было подготовлено Министерством образования и науки. Правительство же его поддержало.
Зарплату поднимут научно-педагогическим работникам высших учебных заведений. К ним относятся:
- ректор;
- заместитель руководителя;
- руководитель филиала;
- доцент;
- заведующий кафедрой;
- преподаватель;
- старший преподаватель;
- преподаватель-стажер;
- ассистент;
- концертмейстер;
- ведущий концертмейстер;
- заместитель декана;
- декан;
- руководитель учебно-научного института в составе высшего учебного заведения IV уровня аккредитации;
- заместители руководителя учебно-научного института в составе высшего учебного заведения.
Читайте: Что изменится с 2019 года: зарплаты, коммуналка, курс доллара
К слову, Кабинет министров также принял решение поднять зарплату работникам Генеральной прокуратуры.