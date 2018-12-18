PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Кабмин повысил зарплату преподавателям ВУЗов/

Кабмин повысил зарплату преподавателям ВУЗов

Кабинет министров принял решение повысить зарплату преподавателям, которые работают в высших учебных заведениях.

Во время заседания Кабинета министров было принято решение о повышении зарплаты преподавателей ВУЗов на 20% в 2019 году.

Изначально решение было подготовлено Министерством образования и науки. Правительство же его поддержало.

Зарплату поднимут научно-педагогическим работникам высших учебных заведений. К ним относятся:

  • ректор;
  • заместитель руководителя;
  • руководитель филиала;
  • доцент;
  • заведующий кафедрой;
  • преподаватель;
  • старший преподаватель;
  • преподаватель-стажер;
  • ассистент;
  • концертмейстер;
  • ведущий концертмейстер;
  • заместитель декана;
  • декан;
  • руководитель учебно-научного института в составе высшего учебного заведения IV уровня аккредитации;
  • заместители руководителя учебно-научного института в составе высшего учебного заведения.

Читайте: Что изменится с 2019 года: зарплаты, коммуналка, курс доллара

К слову, Кабинет министров также принял решение поднять зарплату работникам Генеральной прокуратуры.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Экономический рост, борьба с коррупцией и три цели Кабмина на 2019 год
Запрет на ввоз российских товаров продлили до 2020 года
Кабмин повысил зарплату работникам Генпрокуратуры
В Украине создали Министерство по делам ветеранов
Правительство уволило руководительницу Гослекслужбы
Ольга Богомолец: Кабмин оставляет тысячи больных диабетом украинцев без надлежащей помощи
Подорожание цен на газ: регулятор не согласился с предложением правительства
В случае агрессии: в Украине утвержден новый порядок применения оружия
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка