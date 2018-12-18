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Факти / Україна / Політика / Жданов: Головне завдання збірної з вільної боротьби – Олімпіада в Токіо/

Жданов: Главная задача сборной по вольной борьбе – Олимпиада в Токио

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов надеется на улучшение результатов сборной по вольной борьбе после назначения новым главным тренером заслуженного тренера Украины Григория Данько.

Об этом министр заявил журналистам.

– Меня очень беспокоило развитие ситуации в одном из приоритетных видов спорта в Украине, потому что в последнее время в вольной борьбе нет серьезных достижений, к сожалению. В этом году прошли довольно серьезные изменения в Ассоциации спортивной борьбы.

И когда Ассоциация рекомендовала на должность главного тренера господина Данько, я принял решение о его назначении главным тренером нашей сборной команды. Надеюсь, что с его приходом ситуация в команде существенно улучшится не только в отношении результата, но и относительно морального климата в команде, – убежден Игорь Жданов.

По его мнению, все участники процесса подготовки команды, которые приносят результаты, должны и дальше работать в сборной.

– Все, кто приносит пользу, кто до этого тренировал сборную, и может в дальнейшем вносить свой вклад, они должны в сборной остаться. Здесь не нужно шашкой махать, всех увольнять, а подумать – если человек действительно может принести пользу, надо оставлять его на должностях, – отметил он.

По его словам, с Григорием Данько как новым тренером сборной будет подписан контракт, в котором будут очерчены его обязательства по завоеванию мест на чемпионате мира и чемпионате Европы.

Он также прокомментировал отсутствие единства в среде спортсменов относительно вновь назначенного тренера.

– Если бы я назначил другого, были бы другие не довольны. Я им сказал, ребята, вы не должны культивировать группы, кланы, а объединиться ради результата. И я вам готов в этом помочь. Наша главная задача – это Олимпийские игры, которые состоятся в Токио в 2020 году.

Поэтому объединить усилия – это ваше, тренировать спортсменов – это ваше, а министр вам в этом будет помогать, – подчеркнул Жданов.

Напомним, ранее Ассоциация спортивной борьбы рекомендовала Министерству молодежи и спорта назначить на этот пост заслуженного тренера Украины Григория Данько. Также Ассоциация рекомендовала, а Министерство молодежи и спорта поддержало кандидатуры Владимира Евонова на должность главного тренера женской сборной по вольной борьбе, а Сергея Андреева – сборной по греко-римской борьбе.

Григорий Данько в интервью ИА ЗИК заявил, что намерен привести сборную к медалям на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

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