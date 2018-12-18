Український політ’язень Станіслав Клих, якого незаконно утримують у Російській Федерації, написав листа, в якому розповів про критичну ситуацію зі здоров’ям – можлива гангрена, є підозри на рак.

Лист Клиха оприлюднила у Facebook російська активістка Марія Рябікова.

– Станіслав пише про те, що у нього критична ситуація із здоров’ям, можлива гангрена, є підозри на рак, – повідомила вона.

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За її словами, Клих хоче розголосу і сподівається на обмін перед Новим роком, тому знову думає про голодування.

Українець також повідомив у листі, що його перевозять до лікарні у Челябінську.

Верховний суд Чечні 26 травня 2016 року засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 та 20 років ув’язнення відповідно.

У вересні 2017 року Клих перебував на лікуванні в психіатричній лікарні в російському Магнітогорську.

Фото: ru.krymr.com