Український політ’язень Станіслав Клих, якого незаконно утримують у Російській Федерації, написав листа, в якому розповів про критичну ситуацію зі здоров’ям – можлива гангрена, є підозри на рак.
Лист Клиха оприлюднила у Facebook російська активістка Марія Рябікова.
– Станіслав пише про те, що у нього критична ситуація із здоров’ям, можлива гангрена, є підозри на рак, – повідомила вона.
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За її словами, Клих хоче розголосу і сподівається на обмін перед Новим роком, тому знову думає про голодування.
Українець також повідомив у листі, що його перевозять до лікарні у Челябінську.
Верховний суд Чечні 26 травня 2016 року засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 та 20 років ув’язнення відповідно.
У вересні 2017 року Клих перебував на лікуванні в психіатричній лікарні в російському Магнітогорську.
Фото: ru.krymr.com