Буллинг – это травля одного ребенка другим, агрессивное преследование, которое часто распространено в школах. Факты ICTV подробнее узнали о его причинах и том, как с этим бороться.

Почему начинается буллинг?

Случаи насилия среди учеников всегда были частью школы, однако сейчас они становятся все заметнее. На сегодняшний день в Украине жертвами буллинга становятся 8 из 10 детей. Начало этому дает такой себе рэкет в отношении младшекласников, когда, например, старшие дети отбирают у них мобильные телефоны. Среди же детей 11-15 лет распространены сплетни, унизительные шутки и бойкот.

По словам психолога Светланы Кривцовой, травлю всегда начинает один человек для того, чтобы утвердить свой авторитет, развлечься или получить какую-то выгоду.

– Остальные дети, наблюдая за действиями буллера, либо их игнорируют, либо возмущаются и пытаются вмешаться. Но видя, что жертва не сопротивляется, а учитель их инициативу не поддерживает, дети испытывают беспомощность, и их настроение может измениться – от сочувствия жертве к раздражению и равнодушию, – объяснила психолог.

Основные признаки буллинга и так называемого моббинга (менее радикальных оскорблений) это:

Неравенство сил агрессора и жертвы;

Повторяемость насилия;

Острая эмоциональная реакция жертвы.

Чаще всего травля происходит в школах, где дети апатичны и разочарованы, а их потребность в признании и понимании не удовлетворена. Там же, где оскорбление чести человека считается нарушением более тяжелым, чем прогул или вандализм, буллинг возникает очень редко и скорее является исключением из правил.

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Громкие случаи насилия

Одним из самых ярких примеров буллинга стало избиение девочками-подростками двух своих ровесниц. Другие подростки, которые стояли рядом, никак не вмешивались в конфликт, а наоборот подначивали школьниц и снимали все на видео. Девочек спасло только то, что пенсионерка увидела это в окно своего дома и вызвала полицию.

В Ивано-Франковске ученика школы номер 13 побили хулиганы за то, что он когда-то заступился за своего соседа. Его заманили во двор школы, где взяли в кольцо и побили, используя кастет. В этом случае хулиганы не побоялись даже отца мальчика, который пытался сам разобраться с ними. Подростки набросились на мужчину и начали бить его. Отца спасли патрульные, которые проезжали мимо.

В еще одной школе Ивано-Франковска семикласники избили другого ученика и сняли все это на видео, а после выложили в интернет. Никто из проходивших мимо не попытался помочь мальчику, которого били в живот руками и ногами.

В Одесской области из-за подобных издевательств умер 15-летний парень. Причина смерти – травма живота, которую он получил в учебном заведении на перерыве.

Жертвы и буллеры

Жертвой травли может стать абсолютно любой ребенок не смотря на то, каким бы сильным или способным он бы ни был. Однако чаще всего жертвами становятся те, кто больше всего выделяется (странно одет, странно себя ведет, неряшлив или неопрятен). Также потенциальными жертвами могут стать те, кто быстро выходит из себя, легко поддается эмоциям.

Буллерами же чаще всего становятся те, кто растут без запретов и авторитета родителей, но в то же время им не хватает внимания и уважения взрослых. У большинства таких детей – ярко выраженные нарциссические черты характера. Им все время приходится самоутверждаться за счет других людей, доказывать собственное превосходство.

За последние несколько месяцев около 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой травли. И 48% из них никому об этом не рассказывали.

Иногда это может довести ребенка до мыслей о самоубийстве, и если он не хочет разговаривать с близкими людьми, то лучше всего обратиться на национальную горячую линию (телефон – 0-800-500-225), о которой можно узнать тут.

Что делать?

Детям не стоит пытаться решить ситуацию самостоятельно, ведь с буллером не всегда можно найти общий язык. Лучше обратиться к родителям, учителям, или старшим, которым ребенок доверяет.

В случае, если над вашим ребенком издеваются, вы, как родители, должны внимательно выслушивать жалобы ребенка и относиться к этому серьезно, а не просто отмахиваться словами Дай сдачи. Благодаря поддержке родителей, детям легче переживать проблемы в школе. Также стоит обратиться к школьным учителям и обратить их внимание на эту проблему. В самой критической ситуации стоит привлечь полицейских и даже подумать о смене места учебы.

Учителям же нужно не показывать свое физическое превосходство, а поговорить с ним. Кроме того, за выходками буллера нельзя наблюдать, ведь ему нужны зрители для того, чтобы максимально проявить демонстративное поведение. При выходках на уроке можно попробовать отвлечься от занятия и сосредоточить внимание на буллере, попытаться привлечь его к учебному процессу.

Однако стоить помнить, что нельзя закрывать глаза даже на малейшее проявление травли, ведь разобраться с ситуацией можно только общими усилиями и только, если вовремя обратить на нее внимание.

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