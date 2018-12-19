Почти 300 километров дорог отремонтировали в столице в течение 2018 года.

Об этом заявил журналистам мэр столицы Виталий Кличко, подводя итоги работы городской власти за 2018.

– Всего в рамках реконструкции, капитального и текущего ремонтов, а также ремонта внутриквартальных проездов и придомовых территорий в этом году отремонтировано почти 300 км дорожного покрытия. А за несколько последних лет мы обновили более 830 километров столичных дорог, 26 мостов и путепроводов, – подчеркнул мэр столицы. – Киев – чемпион в Украине за ремонтом дорог . Без преувеличения! Это – одино из главных направлений в обновлении городской инфраструктуры, – подчеркнул Кличко.

По его словам в этом году, в частности, отремонтировали несколько ключевых магистралей, от которых зависит интенсивность и комфортность движения в городе. Это позволило улучшить трафик в столице и перейти к ремонту маленьких улиц.

Также, в этом году начали реконструкцию Шулявского путепровода. Кличко отметил, что в этом году удалось существенно обновить техническую базу Киевавтодора.

– За средства городского бюджета приобрели 78 единиц новой спецтехники для столичных дорожников. В том числе 44 трактора и 10 мини-погрузчиков, которые уже убирали тротуары на столичных улицах. В общем с 2014 года Киевавтодор получил 221 единицу новой техники. То есть каждая вторая единица парка спецтехники – новая, – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что и в следующем году городская власть продолжит глобальный ремонт дорог.

Напомним, бюджет Киева на следующий год будет увеличен до 55 млрд гривен.