Европейский суд удовлетворил апелляцию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и аннулировал санкции, которые были наложены на него Советом Евросоюза в 2014-м и продолжены в 2015 году.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда 19 декабря.

Таким образом, суд отменил решение Совета ЕС от 5 марта 2015 года о продлении санкций против Азарова и компаний, которые с ним связаны.

Суд также обязал возместить Азарову судебные издержки.

В то же время решение суда не означает исключение Николая Азарова из санкционного списка ЕС, но дает юридические основания для дальнейших исков об отмене санкций.

Напомним, в январе 2018 года ГПУ объявила о подозрении и объявила в розыск экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-главу Нацбанка Украины Сергея Арбузова.

Фото: УНИАН