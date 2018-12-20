Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала омбудсмена РФ обеспечить лечение украинского политзаключенного Павла Гриба.

Людмила Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой оказать немедленную медицинскую помощь украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Об этом она сообщила в Facebook.

Омбудсмен получила врачебное заключение консультативно-диагностического центра Ростова-на Дону, в котором медики обнаружили у него ряд прогрессирующих заболеваний.

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По словам Людмилы Денисовой, Павлу Грибу грозит возникновения внутренних кровотечений без надлежащего лечения.

Напомним, украинского политзаключенного Павла Гриба содержат в России и обвиняют в пособничестве терроризму.

Фото: Игорь Гриб