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Угроза внутренних кровотечений: состояние политзаключенного Гриба ухудшилось

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала омбудсмена РФ обеспечить лечение украинского политзаключенного Павла Гриба.

Людмила Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой оказать немедленную медицинскую помощь украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Об этом она сообщила в Facebook.

Омбудсмен получила врачебное заключение консультативно-диагностического центра Ростова-на Дону, в котором медики обнаружили у него ряд прогрессирующих заболеваний.

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По словам Людмилы Денисовой, Павлу Грибу грозит возникновения внутренних кровотечений без надлежащего лечения.

Напомним, украинского политзаключенного Павла Гриба содержат в России и обвиняют в пособничестве терроризму.

Фото: Игорь Гриб

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