Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала омбудсмена РФ обеспечить лечение украинского политзаключенного Павла Гриба.
Людмила Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой оказать немедленную медицинскую помощь украинскому политзаключенному Павлу Грибу.
Об этом она сообщила в Facebook.
Омбудсмен получила врачебное заключение консультативно-диагностического центра Ростова-на Дону, в котором медики обнаружили у него ряд прогрессирующих заболеваний.
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По словам Людмилы Денисовой, Павлу Грибу грозит возникновения внутренних кровотечений без надлежащего лечения.
Напомним, украинского политзаключенного Павла Гриба содержат в России и обвиняют в пособничестве терроризму.
Фото: Игорь Гриб