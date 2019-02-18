PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Квартиры за долги по коммуналке не конфискуют - Петренко/

Квартиры за долги по коммуналке не конфискуют – Петренко

Правительство не допустит, чтобы кто-то мог отобрать у украинцев жилье за задолженность за коммунальные услуги.

Павло Петренко

Министр юстиции Павел Петренко в эфире программы Свобода слова на ICTV заверил, что правительство не допустит конфискации жилья за задолженность по коммуналке.

Он напомнил, что в 2015 году была введена система бесплатной правовой помощи.

– Пенсионеры, дети, участники АТО имеют право на бесплатную помощь адвоката, в том числе и в спорах с облгазами и недобросовестными поставщиками коммунальных услуг, – сказал Петренко.

Он сказал, что благодаря решениям 2015 года не может быть ситуации, чтобы у кого-то забрали квартиру за долги.

Читайте: Субсидию не дадут из-за задолженности за коммуналку более 1 месяца

Министр юстиции добавил, что в том случае, если поставщик коммунальных услуг пришлет требование о конфискации имущества, то нужно обратиться в центр юридической помощи, который предоставит защиту в суде.

К слову, в Киеве с 1 февраля тарифы на водоснабжение и водоотведение выросли на 11,4%.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Киевлянам сделают перерасчет платежек за свет в марте
Не только тариф: почему киевляни переплатили за отопление в январе
Неуплата коммунальных услуг – сколько можно задолжать и что могут забрать
Как получить субсидию наличными и на что можно потратить
Субсидию не дадут при задолженности за коммуналку свыше 1 месяца
Выплата субсидий наличными – Кабмин утвердил дату
Монетизация субсидий: в Украине будет два варианта выплат
Завышенные платежки за газ незаконны, деньги должны вернуть – Рева
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка