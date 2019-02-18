Правительство не допустит, чтобы кто-то мог отобрать у украинцев жилье за задолженность за коммунальные услуги.

Министр юстиции Павел Петренко в эфире программы Свобода слова на ICTV заверил, что правительство не допустит конфискации жилья за задолженность по коммуналке.

Он напомнил, что в 2015 году была введена система бесплатной правовой помощи.

– Пенсионеры, дети, участники АТО имеют право на бесплатную помощь адвоката, в том числе и в спорах с облгазами и недобросовестными поставщиками коммунальных услуг, – сказал Петренко.

Он сказал, что благодаря решениям 2015 года не может быть ситуации, чтобы у кого-то забрали квартиру за долги.

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Министр юстиции добавил, что в том случае, если поставщик коммунальных услуг пришлет требование о конфискации имущества, то нужно обратиться в центр юридической помощи, который предоставит защиту в суде.



К слову, в Киеве с 1 февраля тарифы на водоснабжение и водоотведение выросли на 11,4%.