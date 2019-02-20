20-го февраля началась аннексия Крыма. Как Россия оккупировала полуостров, что там происходит спустя пять лет после аннексии и как события тех времен изменили жизнь украинцев – в материале Фактов ICTV.

Аннексия Крыма на фоне Революции Достоинства, что пылала в то время в Киеве, стала неожиданностью для Украины.

Для значительной части украинцев Крым был любимым местом отдыха. Большинство семей не представляла летнего отпуска без Ялты, Алушты, Алупки, Севастополя, Коктебеля и других курортных городов.

Пять лет назад на въезде на полуостров появились блокпосты. Теперь попасть в Крым можно только через контрольно-пропускные пункты, на которых дежурят пограничники. Попасть туда можно. Вот только в качестве иностранца.

Как мы потеряли Крым

На 20-е февраля пришелся пик Революции Достоинства. Беркутовцы из Черной роты открыли огонь по активистам. Центр Киева утопал в крови.

Факты ICTV писали, как происходили расстрелы в те дни.

Политическая ситуация обострилась. Речь уже не шла о евроинтеграции, речь шла об устранении власти, которая позволила стрелять по людям. Янукович безрезультатно вел переговоры, пока озлобленный народ на улицах требовал свержения его режима.

Все внимание было приковано к Киеву. Украина замерла, наблюдая за тем, что происходило.

В это время Россия начала перебрасывать свои войска на территорию Крыма. Никто не объявлял войну. Никто не предупреждал о передвижении войск.

Люди, которых окрестили “зелеными человечками”, потому что они были без опознавательных знаков, начали захватывать стратегические объекты полуострова. Эта ситуация застала Украину врасплох.

23 февраля начался “митинг” пророссийских сил, на котором избрали нового председателя Севастопольской горадминистрации Алексея Чалого. Они решили больше не платить налоги в Киев и создать отряд самообороны Крыма.

А уже через несколько недель, 16 марта, в Крыму провели так называемый референдум, после чего Крым был “возвращен” к России. “Возвращение домой” – так назвали незаконную аннексию в России.

Прозрачность референдума до сих пор подвергается сомнению – ни Украина, ни цивилизованный мир не признает его.

Позже причастных к оккупации наградят медалью За возвращение Крыма, на которой выбита дата – 20 февраля.

Крым спустя пять лет

Уже пятый год над Крымом возвышается российский флаг.

По данным министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Крыму уничтожаются основные отрасли хозяйства. Начальник Управления по вопросам АР Крым и Севастополя Сергей Мокренюк рассказывает:

– Уже уничтожена отрасль сельского хозяйства. Системно уничтожается туристическая отрасль. Строительство Керченского моста и так называемой трассы Таврида происходило вопреки потребностям экологической системы – уничтожались лесопосадки, лесные массивы, разрывались горы, добывались варварскими способами щебень, песок, другие полезные ископаемые.

Следовательно, на полуострове ухудшается качество воды, происходит засоление почвы, поля становятся непригодными для засева.

– Северные районы Крыма, которые всегда существовали за счет сельского хозяйства, фактически остались без способов к существованию. Южные районы, которые существовали за счет курортного бизнеса, в такой же ситуации – люди есть, а заработка нет.

В министерстве добавляют, что Крым превратился в военную базу. А задачи Крымского моста, который открыли в 2018 году, и трассы Таврида – это создание возможности быстро и тайно переместить военную технику с материка на оккупированную территорию.

Крым туристический

Российские СМИ пестрит многообещающими заголовками. Здесь количество туристов в 2018 году стала рекордным со времен СССР. Крым, по данным российских СМИ – успешный регион.

Однако в Украине эту новость быстро опровергли, назвав фейком.









Аннексия Крыма: итоги пятилетней оккупации / 2 фотографии

Рекордным для Крыма был 2012 год, когда его посетило более 6,1 млн туристов. Россия же сообщает о 6,8 млн. Но даже российский Крымстат за первое полугодие 2018 с трудом насчитал 500 тыс. человек.

Факты ICTV пообщались с туристкой, которая путешествовала по Крыму в разгаре сезона – в августе 2018 года. Дарья рассказывает:

– Людей гораздо меньше по сравнению с 2011 годом, когда я была в Крыму в последний раз.

Состояние инфраструктуры ужасное. В Судаке остался один ресторан, в Алуште ни одного. Только столовые, закусочные и забегаловки. Цены очень высокие.

Почти нигде нет безналичного расчета. Если где-то и есть, то не все российские карты принимаются, а международные вообще не принимаются.





















Аннексия Крыма: итоги пятилетней оккупации / 5 фотографий

Поскольку на территории Крыма booking, airbnb и др. заблокированы, заранее невозможно ничего забронировать. Приходится ходить по домам с надписями Жилье. Люди будто не слышали об интернет продвижении. Цены на уровне дорогих отелей, а условия им не соответствуют.

Из плюсов – чистота. Я раньше таким Крым никогда не видела. Пляжи в хорошем состоянии, но закрываются почти все в 6-7 вечера.

Крым – это украинцы

По официальным данным с момента оккупации Крыма в другие области Украины переехало 32 680 человек. Это те люди, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц. Стоит понимать, что цифра не точная. Многие люди банально не регистрировались как переселенцы.

Факты ICTV публикуют истории людей, которые находились в гуще событий, когда российские войска вторглись в Крым и изменили жизни тысяч людей.

Дмитрий, 22 года. Родом из Симферополя. Сейчас проживает в Киеве.

Я работал в кофейне, которая находилась рядом с Верховной Радой, где происходили интересные события. Хорошо помню тот бурный февраль, когда все обсуждали Майдан. Уже тогда многие знакомые нелестно стали о нем отзываться.

За порядком там якобы следили “казаки”. Для меня до сих пор загадка, кто это и откуда они появились. Я видел их каждый день. Пару раз к нам заходили в кафе, задавали вопросы вроде, не видели ли мы такого-то гражданина, немного пугало.

В начале весны уже стали попадаться ребята в военной форме и с оружием. К тому времени у нас в кофейне уже можно было расплачиваться рублями, хотя референдум еще даже не прошел. Клиентов, которые зашли на кофе и имели при себе только российскую валюту, становилось все больше.

Даже если бы я хотел посещать Крым регулярно, я не могу. Это дорого, это стресс, это другая страна по сути. Сейчас родители живут там как иностранные граждане (ни я, ни они не получали российского гражданства), но от этого им только хуже – проблемы с пропиской, с законным содержанием имущества и с официальным трудоустройством. Не говоря уже о том, что мои младшие брат и сестра вынуждены учиться дистанционно в украинской школе, чтобы была возможность сдать ВНО и поступить в украинский вуз.

Андрей, 23 года. Во время аннексии учился в Симферополе. После происшествия 2014 переехал в Киев.

Я поступил в Крымский государственный медицинский университет, сейчас он уже по-другому называется. Проучился там не полных два семестра.

Когда в Симферополе появились “зеленые человечки”, первое, что приходило мне в голову – тревога.

Они были повсюду – по дороге в университет, в центре. Стояли они вокруг БТРов по 5-6 человек. Иногда было страшно, но с каждым днем ​​привыкал все больше, а потом и вовсе перестал обращать на них внимание.

О том, что Крым перейдет в состав РФ, даже мысли не было. Всем ребятам в моем окружении было не до политики. Все молодые, всем хотелось стабильности. Самые нейтральные были татары – они старались не вмешиваться.

Я думал, что это политический конфликт, который скоро уладят. А вот когда люди заговорили о референдуме, все стало ясно.

В день референдума я ходил на главную площадь – приезжала группа Любэ с концертом. Там в тот день собралось много народа с флагами России. Куча пьяных лиц, выкрикивающих Россия. Не очень приятное зрелище.

Переехал в Киев в апреле после тех событий. Со временем почти все мои одногруппники перебрались в Украину – Киев, Днепр, Запорожье. Остались там, наверное, только татары.

Сегодня Крым подконтрольный России, хоть аннексию и признано незаконной. Ее осуждают все страны Европы и мира. На Россию накладывают санкции, в международных судах продолжаются заседания.

Многим хочется верить, что это временно. По меркам истории пять лет – очень коротких срок. Возможно нам нужно немного больше, чтобы вернуть свою территорию.

Фото: Daria Protsikova, Gettyimages