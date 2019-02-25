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13,6 млрд грн от евроблях пойдут на индексацию пенсий – Порошенко

Средства, полученные от растаможки авто на еврономерах – а это 13,6 млрд грн – пойдут на выплату повышенных пенсий с 1 марта.

13,6 млрд грн от евроблях пойдут на индексацию пенсий – Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко, объясняя, откуда государство возмет деньги на индексацию пенсий.

– Наша команда предложила, что все средства от евроблях должны пойти в Пенсионный фонд…Сегодня в результате механизма льготной растаможки поступило почти 13,6 млрд грн, в том числе почти 6 млрд по программе старых автомобилей, – сказал он на совещании в Пенсионном фонде.

По его словам, эти средства уже находятся на счету Пенсионного фонда.

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Автоматическая индексация пенсий с 1 марта гарантирует повышение выплат всем пенсионерам.

Порошенко отметил, что по результатам индексации пенсии вырастут для более чем 8 млн пенсионеров.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева рассказал о механизме индексации пенсий.

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