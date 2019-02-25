Кошти, отримані від розмитнення авто на єврономерах – а це 13,6 млрд грн – підуть на виплату підвищених пенсій з 1 березня.

Про це заявив президент Петро Порошенко, пояснюючи, звідки держава візьме гроші на індексацію пенсій.

– Наша команда запропонувала, що всі кошти від євроблях повинні піти до Пенсійного фонду…Сьогодні в результаті механізму пільгового розмитнення надійшло майже 13,6 млрд грн, в тому числі майже 6 млрд за програмою старих автомобілів, – сказав він на нараді в Пенсійному фонді.

За його словами, ці кошти вже знаходяться на рахунку Пенсійного фонду.

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Автоматична індексація пенсій з 1 березня гарантує підвищення виплат усім пенсіонерам.

Порошенко наголосив, що за результатами індексації пенсії зростуть у понад 8 млн пенсіонерів.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева розповів про механізм індексації пенсій.