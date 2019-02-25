В марте у украинцев будет 11 выходных дней.
В марте украинцы будут отдыхать 11 дней и работать 20 дней.
Это связано с тем, что в Украине в пятницу, 8 марта, будет дополнительный выходной в связи с празднованием Международного женского дня.
Таким образом украинцы будут отдыхать с 8 по 10 марта.
Всего в марте:
- 31 день;
- 20 рабочих дней;
- 11 выходных дней.
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К слову, в 2019 году утвердили перенос трех рабочих дней.
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