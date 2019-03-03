PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Умер народный артист Украины Сергей Романюк

В Ивано-Франковске умер народный артист Украины актер Сергей Романюк.

Умер народный артист Украины Сергей Романюк

Актер Сергей Романюк умер сегодня, 3 марта, сообщил Союз писателей Ивано-Франковской области.

Сергей Романюк родился 21 июля 1953 года в Кривом Роге Днепропетровской области.

В 1973 году Сергей окончил Студию Национального украинского драматического театра им. И. Франко.

Читайте: Умер форвард Динамо Виталий Хмельницкий

Уже с 1972 года актер начинает играть в Ивано-Франковском академическом областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко.

Также в арсенале актера более 40 ролей в кино: Роксолана, Черная Рада, День рождения буржуя 2, Мамай, Возвращение Мухтара 2.
Кроме того, в 2004 году Сергей снялся в клипе группы ВИА Гра на песню Биология.

Ранее Факты ICTV писали, что Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет. Модельер плохо себя чувствовал в течение нескольких последних недель.

Фото: Союз писателей Ивано-Франковской области.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка