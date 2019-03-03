В Ивано-Франковске умер народный артист Украины актер Сергей Романюк.
Актер Сергей Романюк умер сегодня, 3 марта, сообщил Союз писателей Ивано-Франковской области.
Сергей Романюк родился 21 июля 1953 года в Кривом Роге Днепропетровской области.
В 1973 году Сергей окончил Студию Национального украинского драматического театра им. И. Франко.
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Уже с 1972 года актер начинает играть в Ивано-Франковском академическом областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко.
Также в арсенале актера более 40 ролей в кино: Роксолана, Черная Рада, День рождения буржуя 2, Мамай, Возвращение Мухтара 2.
Кроме того, в 2004 году Сергей снялся в клипе группы ВИА Гра на песню Биология.
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