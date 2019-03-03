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Факти / Україна

Помер народний артист України Сергій Романюк

В Івано-Франківську помер народний артист України актор Сергій Романюк.

Помер народний артист України Сергій Романюк

Актор Сергій Романюк помер сьогодні, 3 березня, повідомила Спілка письменників Івано-Франківщини.

Сергій Романюк народився 21 липня 1953 року у Кривому Розі Дніпропетровської області.

У 1973 році Сергій закінчив Студію Національного українського драматичного театру ім. І. Франка.

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Уже з 1972 року актор починає грати в Івано-Франківському академічному обласному музично-драматичному театру імені Івана Франка.

Також в арсеналі актора понад 40 ролей у кіно: Роксолана, Чорна Рада, День народження буржуя 2, Мамай, Повернення Мухтара 2.
Крім того, у 2004 році Сергій знявся у кліпі гурту ВІА Гра на пісню Біологія.

Раніше Факти ICTV писали, що Карл Лагерфельд помер у віці 85 років. Модел’єр погано себе почував протягом декількох останніх тижнів.

Фото: Спілка письменників Івано-Франківщини.

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