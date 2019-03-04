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Нас объединяет Бог, Украина и семья – Ярош на Всеукраинском форуме семьи

1 марта в IV Всеукраинском форуме семьи принял участие народный депутат Украины, руководитель общественной инициативы Дія Дмитрий Ярош.

Нас объединяет Бог, Украина и семья – Ярош на Всеукраинском форуме семьи

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Комментируя вопрос важности сохранения традиционных семейных ценностей, Ярош заявил, что готов бороться на духовном фронте Украины и противостоять навязыванию украинцам антисемейных идеологий.

– То, что нас объединяет – это Бог, Украина и семья. Мы воюем не за какие-то абстракции, мы воюем за своих детей, своих внуков, за будущее нашей украинской нации. А семейные ценности – еще один фронт, которому государственные деятели должны уделять внимание. И этот фронт должен быть единый. Поэтому очень хорошо, что сегодня собрались представители разных конфессий и разных политических групп. Как выйдем из войны, как победим врага на Востоке Украины, мы будем всячески помогать украинскому народу одержать победу и на фронте духовном, – сказал он.

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Напомним, что Всеукраинский форум семьи объединил около 1000 человек, среди которых руководство государства, правительство, парламентарии, руководители религиозных организаций, ученые, журналисты и др.

Организатор Всеукраинского форума семьи – Национальное семейное движение по инициативе Всеукраинского собора и при поддержке межфракционного депутатского объединения За духовность, нравственность и здоровье Украины.

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