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Выборы 2019: как голосовать жителям в зоне ООС

ЦИК упростила процедуру для голосования гражданам, которые находятся на оккупированных территориях, или являются внутренними переселенцами.

Вибори

Процедура голосования на выборах 2019 для жителей в зоне ООС, или внутренне переселенным похожа на ту, которая применяется к тем, кто не будет голосовать по месту регистрации.

Для жителей оккупированных территорий даже работает упрощенная процедура изменения места голосования, однако о такой необходимости необходимо сообщить не позднее, чем за пять дней до дня выборов.

Избирателям, которые имеют прописку на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, нужно прийти в ближайший Государственный реестр избирателей.

При себе нужно иметь паспорт и написать заявление с просьбой о временном изменении места голосования. Главным отличием является то, что тем, кто зарегистрирован на оккупированных территориях, не понадобятся документы, которые подтверждают необходимость изменения места голосования.

Читайте: Выборы 2019: как узнать свой участок для голосования

К слову, Факты ICTV писали о том, что понадобится украинцам за рубежом для того, чтобы принять участие в голосовании.

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