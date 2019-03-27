Мэр Киева Виталий Кличко вручил сертификаты на 24 квартиры детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

– Сегодня мы собрались по приятному поводу. И ради доброго дела для детей, нуждающихся в нашей поддержке, любви, вере в них – детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Мы вручаем 24 сертификаты на получение жилья в домах по улице Метрологической, 60 и 62, – сказал Кличко.

Однокомнатные квартиры, сертификаты на которые вручил мэр, находятся в новостройках и уже готовы к заселению.

Читайте: Ипотека в Украине: сколько придется переплатить и какая должна быть зарплата

По словам Кличко, на конец 2018 года на внеочередном квартирном учете в столице находилось 383 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. За последние два года на средства городского бюджета было приобретено 107 квартир для этой категории.

– Это позволит значительно улучшить ситуацию. Поскольку до этого ежегодно в среднем не более 5 детей имели возможность реализовать свое право на жилье, – отметил Виталий Кличко.

Только в 2018 году из городского бюджета выделили почти 77 млн ​​грн, на которые приобрели 87 квартир для детей. Еще 12 квартир в прошлом году купили за средства государственной субвенции городу Киеву. Квартиры уже передали районным администрациям столицы для дальнейшего распределения. В порядке ввода новостроек в эксплуатацию дети-сироты, которые находятся на льготном квартирном учете, будут получать ордера на эти квартиры.

В 2019 году на соответствующие нужды в бюджете города предусмотрено 50 млн грн. Еще 14 млн грн – за счет государственной субвенции местным бюджетам.

– Вопрос обеспечения жильем детей-сирот и в дальнейшем будет в центре внимания городских властей. И в ближайшие годы мы планируем полностью ликвидировать очередь на получение жилья для этой категории киевлян. Наша задача, чтобы дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получали жилье сразу после выхода в самостоятельную взрослую жизнь, – отметил мэр столицы.

Новые владельцы жилья поблагодарили городскую власть за полученные квартиры.

– Я – сирота. У меня есть жена. Она – переселенец. Мы уже четвертый год проходим военную службу на востоке Украины. Теперь нас будет греть то, что нам есть куда вернуться, что нашей семье, наконец-то, есть где жить, – сказал Сергей Власенко после получения сертификата на квартиру.

Как приобрести квартиру через государственные программы – в материале Фактов ICTV.