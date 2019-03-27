В аннексированном Крыму оккупанты пытаются через “суд” отобрать Собор святых Владимира и Ольги – единственный храм Православной церкви Украины в Симферополе.

Крымская епархия ПЦУ сегодня получила письмо от так называемого “Министерства земельных и имущественных отношений” о досрочном расторжении договора аренды на здание, где находится ее единственный храм в Симферополе.

Причина, по данным архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зори, – якобы неуплата аренды в размере два рубля.

В письме также сообщается, что оккупанты обращаются в “суд” с иском о прекращении аренды.

– Это при том, что указанная в документах арендная плата давно была внесена! – отмечает архиепископ.

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В начале февраля оккупационные власти потребовали “освободить помещение” Собора святых Владимира и Ольги ПЦУ.

Источник: Євстратій Зоря

Фото: tripadvisor.ru