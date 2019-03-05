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Факты / Украина

В Украине откроют женский монастырь – решение ПЦУ

Синод Православной церкви Украины принял решение открыть Благовещенский женский монастырь.

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Синод Православной церкви Украины принял решение открыть Благовещенский женский монастырь, говорится в тексте, опубликованном в журнале №14 заседания Священного Синода.

Благовещенский женский монастырь будет находиться в Днепре,  по улице Рылеева, 36.

Читайте: В оккупированном Крыму задержали архиепископа ПЦУ

Решение было принято по просьбе епископа Днепровского и Криворожского Симеона.

Напомним, Факты ICTV писали сколько парафий УПЦ (МП) перешло в ПЦУ.

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