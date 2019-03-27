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Факти / Україна

Окупанти через “суд” намагаються відібрати єдиний храм ПЦУ у Криму

В анексованому Криму окупанти намагаються через “суд” відібрати Собор святих Володимира і Ольги – єдиний храм Православної церкви України у Сімферополі.

Храм ПЦУ у Сімферополі

Кримська єпархія ПЦУ сьогодні отримала лист від так званого “Міністерства земельних і майнових відносин” про дострокове розірвання договору оренди на будівлю, де знаходиться її єдиний храм у Сімферополі.

Причина, за даними архієпископа Чернігівського та Ніжинського Євстратія Зорі, – нібито несплата оренди у розмірі два рублі.

У листі також повідомляється, що окупанти звертаються до “суду” з позовом щодо припинення оренди.

– Це при тому, що визначена в документах орендна плата давно була внесена! – наголошує Зоря.

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На початку лютого окупаційна влада почала вимагати “звільнити приміщення” Собору святих Володимира і Ольги ПЦУ.

Джерело: Євстратій Зоря

Фото: tripadvisor.ru

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