Появились декларации кандидатов в президенты. Что обнародовали основные фавориты избирательной гонки – читайте в материале Фактов ICTV.

Выборы президента Украины стартуют 31 марта. Между тем предвыборная кампания в разгаре. До 8 февраля кандидаты имеют возможность зарегистрироваться в ЦИК и подать в НАПК свои декларации о доходах.

Факты ICTV посчитали состояние основных претендентов на пост главы государства – у кого-то советские автомобили, кого-то удерживает жена, а кто-то хранит миллионы наличными.

Декларация Петра Порошенко

Зарплата президента в 2017 году составила 336 тыс. гривен. Кроме того, он получил почти 16 млн. гривен процентов от вкладов в банках и 172 тыс. гривен за продажу имущества.

Доход первой леди составил 635 тыс. гривен – это средства с банковских счетов.

В банке Петр Порошенко сохраняет $25,5 млн. Наличными держит 60 тыс. гривен и $21 тыс. Президент также задекларировал заемные третьим лицам средства – более 1 млн гривен и $3,4 млн. Кроме того, внес в инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал 8, 1 млн гривен.

Президент владеет жилым домом площадью 1331,1 м² в Козине (стоимость – 30 млн. Гривен) и земельными участками рядом площадью 3,4 га. Еще 0,7 га арендованных у Козинского поселкового совета.

Кроме того, имеет:

Три земельных участка в Киеве общей площадью 1,2 га;

Две квартиры в Киеве – 134,06 м² и 82,15м² . Еще одна в совместной собственности с женой 80,6 м² ;

и . Еще одна в совместной собственности с женой ; Квартиру в Виннице – 68,2 м²;

Нежилое помещение в Одессе – 35,3 м².

У жены задекларованна дача в с. Петропавловское площадью 344 м² и земельный участок рядом 1200 м².

В ипотеке у президента база отдыха Лебедь в Одесской области площадью 2425 м².

Порошенко задекларировал несколько коллекций картин (общее количество 84 картины) и семь скульптур.

В декларации президента указан и элитный мебельный гарнитур дорогих брендов, ковры, рояль, техника – два телевизора, проектора.

Среди ювелирных изделий 6 пар часов люксовых брендов, держатель для галстука и запонки. Золотые украшения жены – четыре кольца, четыре браслета, семь пар сережек, колье, два кулона и бусы.

У первой леди задекларировано три шубы – две норковые и одна из соболя, сумочки Dior, Fendi, Chanel. Президент, согласно декларации, носит черное кожаное пальто.

Ездит Порошенко на Mercedes Vito 116 CDI 2010 года выпуска, жена – на Jaguar XF 4/2 Lv8 2008 года.

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Президент владеет акциями и ценными бумагами, корпоративными правами на ООО Фирма Экран (занимается услугами связи).

По состоянию на 2017 являлся конечным бенефициаром:

инвестиционного фонда Прайм Эссетс Кэпитал;

Максимум ТВ (услуги связи) в Киеве, Днепропетровске, Донецке и Николаеве;

Киевского завода экспериментальных конструкций;

заводов кузница на Рыбачьем, Ленинская кузниц;

Писковского завода стеклоизделий и ряда других компании.

С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Декларация Юлии Тимошенко

Все, что имеет кандидат в президенты – ювелирные изделия и деньги на банковских счетах. Ни недвижимости, ни авто у Юлии Тимошенко нет. По крайней мере об этом свидетельствует ее декларация.

Проживает она в элитном поселке Козин под Киевом. Там арендует дом площадью 588м² и четыре земельных участка общей площадью более 6 тыс. м² Снимает жилье Тимошенко у двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

Живет она на депутатскую зарплату – 225 тыс.гривен, и средства на выполнение депутатских обязанностей – еще 250 тыс.

На банковском счету у Тимошенко – 614 тыс. гривен. Кстати, за год она получила еще более 80 тыс. гривен процентов.

Кроме того, имеет коллекцию ювелирных изделий с жемчугом – серьги, кольца и ожерелья. Все это люксовых брендов – Chanel, Cartier, Mikimoto и др.

Муж политика, Олександр Тимошенко – предприниматель. Он владеет долей компании Геофорс, занимающейся производством электроэнергии и компанией Леди Ю, занимающейся производством парфюмерных и косметических средств.

По 2017 заработал около 3,4 млн. гривен за предпринимательскую деятельность и еще 244 тыс. гривен иностранных доходов от компании Britico Product s.r.o. На банковских счетах у него около 22 тыс. гривен и $ 28 тыс. наличными держит €194 тыс, $357 тыс. и 360 тыс. грн.

Автопарк мужа составляет две автомобили – Mercedes-Benz GL-350 CD 2014 выпуска (стоимость 1 млн. 248 тыс. гривен) и ГАЗ 14 1983 (около 80 тыс. гривен).

Декларация Юрия Бойко

Юрий Бойко имеет относительно скромные доходы, живет на зарплату депутата и не имеет бизнеса. Зато его жена – успешная бизнес-леди, с миллионами на счетах и ​​недвижимостью в России.

Из недвижимости Бойко имеет квартиру в Киеве в 37 м², квартиру площадью 80,7 м² в родном городе Рубежное в совместной с родителями, и два земельных участка – один в Гнедине, Киевской области (600 м²), а другая в с. Дубрава, Донецкой области (1952 м²). Арендует в Киеве офис 25,7 м².

Имеет кандидат два автомобиля – Mercedes-Benz GL500 2006 года и ВАЗ 2101 1978 года.

Доходы Бойко составляют только депутатскую зарплату 248 тыс. гривен, средства на выполнение депутатских обязанностей 252 тыс., 6,5 тыс. процентов и пенсию в 27 тыс. гривен. Причем за 2017 Бойко заплатил за юридические услуги $245 тыс. и возместил (как указано в декларации) отцу более 11 млн. гривен.

На банковских счетах у него $14 тыс. и 9 гривен.

Жена кандидата имеет в собственности паркоместо и квартиру в России площадью 220,3 м², квартиру в Киеве 257 м², дом в Иванковичах под Киевом 444,8 м² с земельным участком 2229 м², а также гараж и земельные участки в Киевской области площадью 3,8 га.

Она также задекларировала три картины и четыре ювелирных изделия.

Бизнес Веры Бойко составляет акции Луганский электроаппаратный завод, частные компаний Фортекс и Шпон. Обладает она также ООО Столичная недвижимость. Всего за 2017 жена кандидата в президенты заработала более 8,5 млн. гривен.

На банковских счетах Вера Бойко сохраняет около 11 млн гривен, 3,3 млн. рублей и $924 тыс. Вместе супруги сохраняют наличные в размере $19,2 тыс., €17,5 тыс. и 200 тыс. гривен. Причем, Юрию Бойко принадлежит лишь 20% средств.

Декларация Анатолия Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко также не имеет собственного жилья. Вся недвижимость записана на жену – журналистку Юлию Мостовую.

В частности, у нее дачный дом под Киевом площадью 474,4 м² и два земельных участка рядом площадью более 8 тыс. м². Имеет журналистка четыре квартиры в Киеве – 110,3 м², 80,2 м², 56,2 м² и 32,9 м² .

Ездит кандидат в президенты на Volvo XC90 2013 выпуска, а жена на Toyota RAV4 2016 года. Кроме того, у Гриценко есть водный скутер Yamaha VX700 2006 года.

Заработок кандидата – скромный. Пенсии экс-военный заработал почти 140 тыс. гривен, почти 15 тыс. гривен зарплаты преподавателя Киево-Могилянской академии и проценты от вклада в банке – около 180 тыс. гривен.

Жена заработала почти 375 тыс. гривен. Она главный редактор издания Зеркало Недели. Кроме того, владеет долей активов медиа.

Наличными держит 120 тыс. гривен и $36 тыс. В банках – более $134 тыс.

Декларация Владимира Зеленского

Владимир Зеленский впервые опубликовал данные о доходах, в связи с баллотированием на пост президента.

Доходы шоумена за 2017 составляют более 8 млн. гривен. Он получил 1,6 млн. гривен зарплаты, 4,3 млн. гривен от предпринимательской деятельности, от аренды имущества – 1,2 млн. гривен, страховые выплаты – 252 тыс. гривен и 11 тыс. гонораров.

В банках Владимир Зеленский держит $433 тыс., € 132 и 1,1 млн. грн. Наличными – 220 тыс. гривен, €50 тыс. и $285 тыс.

Жена актера имеет два автомобиля BMW X5 2011 года и Mercedes-Benz S500 4 Matic 2014 года. Сам кандидат ездит на Range Rover 2016 года.

Семья проживает в доме площадью 353,5 м² в с. Иванковичи под Киевом, там же есть земельный участок 1200 м². Кроме того, Зеленский имеет квартиру в Киеве 131,9 м² и два парковочных места. В совместной собственности актера еще две квартиры – 254,5 м² и 198,6 м². С 2016 года получил еще одну квартиру в столице площадью 270 м², владельцем которой является кипрская компания Aldorante Limited.

У жены Зеленского есть недвижимость в аннексированном Крыму – квартира площадью 130м² и парковочное место. В 2014 году приобрела квартиру в Киеве 284 м².

С 2014 года супруги снимают в аренду квартиру 92 м² в Великобритании.

Зеленский имеет четыре пары часов люксовых брендов, жена – две пары часов, серьги и кольцо с бриллиантами.

Среди фирм Зеленский задекларировал корпоративные права на Студию Квартал-95 и на Киноквартал.

В его совладении Лига смеха, Анимационная студия 95, Квартал ТВ, Фиш-хаус, Инвест анима, Гауди студио и Квартал-концерт.

Он также является конечным бенефициаром ряда фирм на Кипре, Британских островах, в Белизе и в Италии. Кстати, после скандала с кипрской фирмой Green Family LTD, которая получала деньги от кинопроизводства в России, внес ее в декларацию.

Фото: dreamstime, gettyimages