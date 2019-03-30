Перевод часов на летнее время в 2019 году в Украине состоится в воскресенье, 31 марта.

Переход на летнее время в Украине состоится в воскресенье, 31 марта. В эту ночь украинцы переведут стрелки часов на час вперед. Поэтому вставать придется раньше.

Датой перехода на летнее время ежегодно является последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября при переходе на зимнее время.

Перевод часов осуществляется для того, чтобы человек мог работать дольше и использовать при этом меньше искусственного освещения.

По мнению ученых, человеческий организм гораздо легче переносит переход на зимнее время, чем на летнее.

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К слову, впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США во Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято с целью экономии свечей. Изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету.

В Украине часы переводят с 1981 года.

Напомним, в Украине уже предлагали отменить переход на летнее время из-за стресса и негативного влияния на состояние человека.

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