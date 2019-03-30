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Перевод времени: зачем Украина переходит на летнее время и в чем вред

Этой ночью ровно в три часа Украина перейдет на летнее время. Стрелки часов нужно перевести на час вперед.

В последние годы идет немало дискуссий – уместны ли временные изменения? Экономия электричества, ради которой и были эти переходы введены – миф – считают эксперты! А вот негативное влияние на здоровье человека – реальность.

Человеческий организм тяжело переносит переход на летнее время. Согласно данным ООН – вдвое увеличиваются обращения к медикам в связи с проблемами сердечно-сосудистой системы, половина населения имеет проблемы со сном. У людей меняются привычные биоритмы, повышается сонливость и утомляемость, снижается внимание. А еще на треть увеличивается количество ДТП в течение двух недель после перехода.

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Такие жертвы ради экономии энергоресурсов, чтобы люди меньше использовали электричество, начала Германия во время Первой мировой. Затем инициативу поддержала Великобритания и США. Украина присоединилась в 1981 году. Энергетики утверждают – экономия ресурсов это миф и сокращение по факту не происходит.

Европа тоже дискутирует о переводе времени. Европарламент решил поставить точку и прекратить такую ​​практику с 1921 года. Но немцы против. и Европарламент решил – нужно и дальше проводить консультации с людьми. В Украине тоже хотели отменить переход на летнее время, но пока это только намерения, поэтому врачи советуют поберечься.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как пережить переход на летнее время.

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