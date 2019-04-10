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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Киеве возведут большой парк развлечений по аналогии Europa-park – Кличко

Мэр Киева намерен построить большой парк развлечений и активного отдыха в столичном Гидропарке по аналогии с немецким Europa-park.

В Киеве возведут большой парк развлечений по аналогии Europa-park – Кличко

Городская власть Киева ведет переговоры с владельцами крупнейшего в Германии парка развлечений Europa-park о привлечении инвестиций для создания подобного парка в столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко посетил Europa-park, расположенный в городе Руст, и встретился с его владельцами.

– Мы планируем создать большой парк развлечений и активного отдыха на территории столичного Гидропарка. Это территория в почти 130 гектаров, остров недалеко от центра города. И сегодня нам нужен инвестор, который вложит средства, опыт и идеи в реализацию такого крупного проекта, – сказал во время встречи мэр Киева.

Кличко устроили экскурсию по парку развлечений, рассказали как развивали территорию и о новых проектах, которые собираются воплотить в этом году.

– Здесь очень интересно все сделано. Уютный, стилизованный под старинный, городок с современными аттракционами, кучей интересных развлечений, хорошей природой. Для детей устроены локации не только для развлечений, но и с познавательными функциями.

Словом, здесь счастливы и дети, и их родители. Я давно мечтаю и буду делать все, чтобы подобный парк появился в Киеве, – отметил Виталий Кличко.

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Europa-park – крупнейший в Германии и второй по посещаемости парк развлечений в Европе после Диснейленда в Париже. В прошлом году Europa-park посетило более 6 млн человек. Сюда едут из Германии, Франции, Щвейцарии и других стран.

Напомним, Кличко в штаб-квартире ЮНЕСКО обсудил строительство пешеходного моста в Киеве.

Источник: Кличко – изменения начнутся с Киева!

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