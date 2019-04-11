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Факты / Украина / Политика

Трубку бросил: Порошенко и Зеленский поскандалили в прямом эфире

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили словесную перепалку в прямом эфире.

Трубку бросил: Порошенко и Зеленский поскандалили в прямом эфире

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко в прямом эфире одного из телеканалов устроили словесную перепалку.

Петр Порошенко присутствовал в студии, а Владимир Зеленский находился в Париже, куда он прибыл на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кандидатам дали возможность связаться по телефону.

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– Я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он ответил: Стадион так стадион, и приглашение принял. Он прекрасно знает, что меня нет в Киеве, его автомобили Службы безопасности сопровождали меня в аэропорт!, – заявил Зеленский.

В ответ Порошенко заявил, что он не интересуется предложением оппонента.

– Встреча у меня, как и у вас, завтра в Париже, – сказал президент.

После чего между кандидатами разгорелась перепалка.

– Вы ж хотели дебаты, в чем проблема. У меня своего самолета нет, я на обычном летел. У меня нет возможности сесть и улететь в любой момент, – заявил Зеленский, перебивая президента.

Порошенко пытался продолжить свой ответ, что переросло в перепалку на повышенных тонах.

Несмотря на выкрики ведущей, кандидаты продолжили спор.

Президент повторил, что не интересуется перемещения Зеленского. Также он добавил, что команда Зеленского была поставлена в позицию, что в последнее воскресенье, когда можно провести дебаты, 14 апреля, его пригласили на дебаты на НСК Олимпийский.

– Нашу команду никто не будет ставить в позицию. А сейчас закончил я! 19 апреля на НСК Олимпийский. Точка. До свидания, – закончил разговор Зеленский и кинул трубку.

Ранее Факты ICTV писали, что

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