Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского рассматривает вариант проведения дебатов в формате телемоста.

Глава избирательного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов заявил, что дебаты могут провести в формате телемоста между студией НОТУ и НСК Олимпийский.

Такое предложение выдвинули для того случая, если Петр Порошенко придет на Общественное телевидение, а Зеленский будет находиться на НСК Олимпийский.

– Можно соединить картинки и продебатировать друг с другом в прямом эфире, – сказал Баканов.

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Он добавил, что дебаты на НСК Олимпийский будут сопровождаться более открытой атмосферой.

К слову, кандидат в президенты Петр Порошенко предложил провести дебаты на НСК Олимпийский 14 апреля в 14.14.