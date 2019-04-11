PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Кинув слухавку: Порошенко і Зеленський поскандалили у прямому ефірі

Кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський влаштували сварку у прямому ефірі.

Кинув слухавку: Порошенко і Зеленський поскандалили у прямому ефірі

Кандидати у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко у прямому ефірі одного з телеканалів влаштували словесну суперечку.

Петро Порошенко був присутній у студії, а Володимир Зеленський знаходився в Парижі, куди він прибув на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макрона.

Кандидатам дали можливість зв’язатися по телефону.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

– Я запросив пана Порошенко на дебати. Він відповів: Стадіон так стадіон, і запрошення прийняв. Він прекрасно знає, що я не в Києві, його автомобілі Служби безпеки супроводжували мене в аеропорт!, – заявив Зеленський.

У відповідь Порошенко заявив, що він не цікавиться пропозицією опонента.

– Зустріч у мене, як і у вас, завтра в Парижі, – сказав президент.

Після чого між кандидатами розгорілася суперечка.

– Ви ж хотіли дебати, в чому проблема. У мене свого літака немає, я на звичайному летів. У мене немає можливості сісти і полетіти в будь-який момент, – заявив Зеленський, перебиваючи президента.

Порошенко намагався продовжити свою відповідь, що переросло у перепалку на підвищених тонах.

Незважаючи на вигуки ведучої, кандидати продовжили суперечку.

Президент повторив, що не цікавиться переміщенням Зеленського. Також він додав, що команда Зеленського була поставлена в позицію, що в останню неділю, коли можна провести дебати, 14 квітня, його запросили на дебати на НСК Олімпійський.

– Нашу команду ніхто не буде ставити в позицію. А зараз закінчив я! 19 квітня на НСК Олімпійський. Крапка. До побачення, – закінчив розмову Зеленський і кинув слухавку.

Раніше Факти ICTV писали, що команда кандидата в президенти Володимира Зеленського розглядає варіант проведення дебатів у форматі телемосту.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Що Манжосов розповів про Зеленського і навіщо пішов з прес-конференції
Макрон зустрінеться з Порошенком та Зеленським – дата
Безпековий форум у Києві: сценарії після обрання нового президента
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Дебатів Порошенка і Зеленського через телеміст не буде
Манжосов зробив заяву щодо наркотиків та Зеленського
Загроза життю: поліція взялася за відео з Зеленським і вантажівкою
Хто переможе у другому турі виборів – ставки букмекерів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка