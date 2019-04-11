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Факти / Україна / Політика

У Зеленського запропонували провести дебати телемостом

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського розглядає варіант проведення дебатів у форматі телемосту.

Зеленський Порошенко

Глава виборчого штабу Володимира Зеленського Іван Баканов заявив, що дебати можуть провести у форматі телемосту між студією НСТУ і НСК Олімпійський.

Таку пропозицію висунули для того випадку, якщо Петро Порошенко прийде на Громадське телебачення, а Зеленський перебуватиме на НСК Олімпійський.

– Можна з’єднати картинки і продебатувати один з одним в прямому ефірі, – сказав Баканов.

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Він додав, що дебати на НСК Олімпійський супроводжуватимуться більш відкритою атмосферою.

До слова, кандидат в президенти Петро Порошенко запропонував провести дебати на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.14.

Джерело: Прямий

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