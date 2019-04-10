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Факты / Украина / Политика

Дебаты на Олимпийском: Порошенко назначил время

Кандидат в президенты Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского 14 апреля в 14.14 на НСК Олимпийский для проведения дебатов.

НСК Олімпійський

Советник президента Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что нужно провести несколько раундов дебатов для того, чтобы украинцы получили ответы на самые важные вопросы.

Кандидат в президенты придет на НСК Олимпийский 14 апреля в 14.14 для того, чтобы принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.

Медведев добавил, что Порошенко не настаивает именно на указанной дате и готов прибыть на НСК Олимпийский и в другой день, однако не тогда, когда будут проводиться дебаты на Общественном.

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Советник сказал, что в графике Порошенко точно будут дебаты, которые состоятся 19 апреля в 20.00 в студии Общественного телевидения.

По его словам, участия в таких дебатах требует закон О выборах президента.

Также информацию о том, что Петр Порошенко не хотел участвовать в дебатах назвали фейком и продемонстрировали видео, на котором кандидат в президенты появился на дебаты в 2014 году.

К слову, руководство стадиона НСК Олимпийский получило запросы от кандидатов в президенты по проведению дебатов.

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