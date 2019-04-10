Кандидат в президенты Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского 14 апреля в 14.14 на НСК Олимпийский для проведения дебатов.

Советник президента Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что нужно провести несколько раундов дебатов для того, чтобы украинцы получили ответы на самые важные вопросы.

Кандидат в президенты придет на НСК Олимпийский 14 апреля в 14.14 для того, чтобы принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.

Медведев добавил, что Порошенко не настаивает именно на указанной дате и готов прибыть на НСК Олимпийский и в другой день, однако не тогда, когда будут проводиться дебаты на Общественном.

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Советник сказал, что в графике Порошенко точно будут дебаты, которые состоятся 19 апреля в 20.00 в студии Общественного телевидения.

По его словам, участия в таких дебатах требует закон О выборах президента.

Также информацию о том, что Петр Порошенко не хотел участвовать в дебатах назвали фейком и продемонстрировали видео, на котором кандидат в президенты появился на дебаты в 2014 году.

К слову, руководство стадиона НСК Олимпийский получило запросы от кандидатов в президенты по проведению дебатов.