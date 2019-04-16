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Факты / Украина / Политика

Когда Зеленский встретится с прессой – ответ штаба

Владимир Зеленский не намерен предстать перед прессой до встречи на НСК Олимпийский 19 апреля.

Когда Зеленский встретится с прессой – ответ штаба

В штабе Владимира Зеленского рассказали, когда кандидат в президенты планирует предстать перед прессой.

– Относительно Зеленского. Он дает интервью, он дает комментарии, он общается с прессой, возможно не столько, сколько хотелось бы прессе. Все вопросы, будет достаточно времени, в конструктивной обстановке, будут обсуждены 19 числа на НСК Олимпийский, – заявил советник Зеленского Александр Данилюк в эфире Свободы слова на ICTV.

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На уточнение ведущего о том, можно ли понимать слова Данилюка так, что встречи Зеленского с прессой до 19 апреля не будет, советник кандидата в президенты ответил так:

– Команда общается с прессой.

Как сообщалось, Владимир Зеленский не пришел на Свободу слова 15 апреля. Ранее на эфир телепрограммы на ICTV кандидата на выборах президента Украины пригласил его соперник Петр Порошенко.

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