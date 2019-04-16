Володимир Зеленський не має наміру з’явитися перед пресою до зустрічі на НСК Олімпійський 19 квітня.

У штабі Володимира Зеленського розповіли, коли кандидат у президенти планує з’явитися перед пресою.

– Стосовно Зеленського. Він дає інтерв’ю, він дає коментарі, він спілкується з пресою, можливо не стільки, скільки хотілося б пресі. Усі питання, буде достатньо часу, в конструктивній обстановці, будуть обговорені 19 числа на НСК Олімпійський, – заявив радник Зеленського Олександр Данилюк в ефірі Свободи слова на ICTV.

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На уточнення ведучого про те, чи можна розуміти слова Данилюка так, що зустрічі Зеленського з пресою до 19 квітня не буде, радник кандидата у президенти відповів так:

– Команда спілкується з пресою.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський не прийшов на Свободу слова 15 квітня. Раніше на ефір телепрограми на ICTV кандидата на виборах президента України запросив його суперник Петро Порошенко.