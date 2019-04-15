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Факты / Украина / Политика

Зеленский не пришел на ICTV, где выступит Порошенко

Владимир Зеленский не пришел на Свободу слова на ICTV, куда его подебатировать пригласил Петр Порошенко.

Зеленский не пришел на ICTV, где выступит Порошенко

Владимир Зеленский не пришел на Свободу слова 15 апреля. Вместо Зеленского на эфир пришел его советник Александр Данилюк.

Как известно, в эфир телепрограммы на ICTV кандидата на выборах президента Украины пригласил его соперник Петр Порошенко.

Сделал он это во время неофициальных дебатов возле НСК Олимпийский 14 апреля, на которые Зеленский также не появился.

– Уважаемый Владимир Зеленский, завтра вас так же, как и меня пригласили в эфир ICTV на Свободу слова. Не бойтесь: дебаты – это не страшно, – так обратился к Зеленскому действующий президент Украины.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

К слову, в штабе Зеленского сообщили, что он не собирался участвовать в дебатах 14 апреля, но придет на НСК Олимпийский 19 апреля в 19.00.

Фото: Команда Зеленского

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