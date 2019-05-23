Сегодня в Украине отмечают праздник героев, который установили в честь борцов за свободу нашей страны. Факты ICTV собрали три истории простых украинцев, которым довелось собственными глазами увидеть ужасы войны.

В День героев Факты ICTV решили рассказать о Евгении Тоненькове, Денисе Лошкареве и Викторе Куропьятнике, которые были героями еще до того, как получили орден.

Евгений Тоненьков (Сталкер)

Рожденному в Мариуполе парню собственными глазами довелось увидеть, как пророссийские боевики захватывали его родной город, из-за чего он не смог остаться в стороне и пошел на фронт.

Евгений родился 24 апреля 1990 года в Мариуполе в семье военных. Из-за ранней смерти матери ему пришлось переехать к бабушке в Россию, где он жил, пока не закончил школу.

После этого парень вернулся в Украину, где жил вместе с отцом и братом и учился в строительном техникуме Мариуполя.

Работая на металлургическом комбинате Азовсталь, Евгению довелось увидеть захват Мариуполя пророссийскими боевиками. Магазины перестали работать, везде стреляли и грабили, а местные власти были не в состоянии справиться с хаосом, царившим в городе.

Именно то, что юноша увидел эти события, подтолкнуло его к тому, чтобы защищать Украину. В 2014 году он записался в батальон специального назначения Донбасс.

Миновав оккупированный Донецк, Евгений прибыл на место сбора в Курахово в августе 2014 года, незадолго до начала страшных событий в Иловайске, которых ему удалось избежать.

С ноября по начало 2015 года парень находился в Лисичанске, после чего произошла ротация в Петровцы.

16 февраля того же года Евгения призвали по мобилизации на особый период, благодаря которой он попал в БСП Донбасс, где служил старшим солдатом.

Он хорошо разбирался в вооружении, благодаря чему его назначали пулеметчиком и гранатометчиком. Принимал непосредственное участие в штурме Широкино, где он находился под постоянными обстрелами оккупантов до 2016 года.

Там военный чуть не погиб. Когда бойцы сидели в одном из домов для того, чтобы “поймать” интернет, начался обстрел из артиллерии боевиков, из-за чего вскоре им пришлось бежать обратно к окопам.

Тогда возле них упал снаряд, который чудом не взорвался. В тот раз смерть была слишком близко.

Евгения описывали, как человека новой формации с большим сердцем и своим специфическим взглядом на жизнь. Он хорошо разбирался в технике и любил видеоигры, а свой позывной Сталкер решил взять, поскольку имел привычку исследовать все, несмотря на опасность.

С 2016 по 2017 год он находился на передовой, а с июля 2017 начал служить по контракту вместе со своей женой. Сталкер не мог понять равнодушия и черствости окружающего мира и всегда старался подбодрить своих друзей.

24 декабря 2018 года Евгений получил пулевое ранение в голову во время обстрела поселка Крымское. Врачи всю ночь пытались спасти жизнь парню, однако 25 декабря он скончался в больнице Северодонецка.

28 декабря он был похоронен в Старом Роздоле, оставив без мужа жену с ребенком. Из родных у Сталкера также остался брат.

Денис Лошкарев (Мол)

Уроженцу Херсона пришлось пройти нелегкий путь от Революции Достоинства до службы в Вооруженных силах, чтобы защитить Украину.

Родился мужчина 9 марта 1979 года в Херсоне. Он имел настоящий талант к юридическому делу, а потому и работал директором в ООО Юридическое агентство Дерн, Лошкарев и партнеры.

Денис активно занимался политической и общественной деятельностью. После начала революции Достоинства он неоднократно рисковал жизнью в столкновениях с Беркутом и титушками.

Впоследствии мужчина стал одним из лидеров Самообороны Херсона, которая не допускала прихода “русского мира” в город.

Служить Мол начал в феврале 2015 года в звании младшего лейтенанта. Его назначили командиром взвода снайперов батальона специального назначения Донбасс 15-го отдельного полка Нацгвардии Украины.

Дениса запомнят, как очень умного и исключительного человека, который мог овладеть своими эмоциями и сохранить холодную голову. Именно это умение помогало ему находить верный путь в критических ситуациях.

Его описывают, как человека, который был максимально приближен к идеалу и пропитан духом патриотизма.

Погиб Мол 15 декабря 2018 года в районе поселка Гнутово от пули российского боевика. 19 декабря его похоронили в родном городе. В тот день родители остались без сына, а семья, состоящая из жены и трех детей, без любящего отца.

Виктор Куропьятник

Виктор – еще один воин, который до последней капли крови защищал нашу родину.

Родился мужчина 16 ноября 1973 в селе Аджамка в Кировоградской области. После окончания школы учился в Кировоградской морской школе ДОСААФ.

Работать решил мотористом бетоносмесительного оборудования. Спокойная жизнь Виктора закончилось, когда в 2015 году его мобилизовали в Вооруженные силы.

До 2016 года мужчина служил в 3-й роте 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты.

После этого Виктор демобилизовался и в дальнейшем вел гражданскую жизнь, работая в ООО Агролига Трейд, однако впоследствии решил вернуться в ряды военных, уйдя на контрактную службу с 21 октября 2018 года в звании старшего сержанта.

Он командовал отделением 1-го взвода 8-й роты 3-го батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Там его запомнили, как веселого и простого человека, который решил защищать свою страну.

Виктора называли действительно хорошим человеком, воином, который был действительно предан своему делу и защите отечества.

Некоторые знали его, как и хорошего семьянина. Даже когда уходил на фронт, он думал о своих троих детях, о том, что скоро Новый год и нужно купить подарки младшеньким и старшему.

13 декабря во время выполнения боевого задания в районе поселка Гнутово в Виктора попала пуля вражеского снайпера, от чего он и погиб.

Похоронили героя на Аллее Почетных воинских захоронений Ровненского кладбища Кропивницкого.

Проститься с воином пришли семья и односельчане.

– Есть те, кто жертвуют свой талант на благо другим. Среди них и Виктор. Сначала он посвятил свою жизнь своим родным, а теперь еще и каждому из нас. И я хочу, чтобы мы поняли насколько важно это посвящение, насколько это великий дар, который мы получили, – сказал епископ во время церемонии погребения.

У мужчины остались трое детей и жена.

К слову, с 1 мая воинам Операции Объединенных сил увеличили выплаты на 5 тыс. грн.

Фото: Книга памяти