Совместно с Украинской Биржей Благотворительности создан проект Одинаковое детство, который призван обратить внимание общества на лишенных родительской опеки детей.

В День защиты детей – в центре внимания самые незащищенные.

Звезды и лидеры мнений рассказывают истории своего детства и воплощенных мечтаний благодаря семье, и вместе с тем протягивают руку поддержки тем, кому она нужна сейчас.

Маленькие мечтатели на фото, живут в центре Город счастливых детей, и также как и наши взрослые герои мечтают о путешествиях, своем ресторане, стать тележурналистом и даже супермоделью.

Проект Одинаковое детство призван обратить на них внимание общества и помочь обеспечить их хотя бы питанием.

Мария Себова (путешественница, видеоблогер) и Надя 13 лет

Когда мне было 18 лет, я рассталась со своим тогдашним парнем, казалось, что той зимой произошла самая большая трагедия в моей жизни. Родители решают, что лучшее лекарство от разбитого сердца – это путешествие, и впервые отправляют меня одну в другую страну.

Мама дарит мне билеты на автобусный тур в Прагу. Неделю я сама в чужой стране, в чужом городе из-за чужих людей. Погода ужасная, но эта невероятная поездка перевернула мое сознание, и я вернулась домой другой – самостоятельной, смелой, решительной и с незабываемыми впечатлениями.

Затем я посетила 32 страны мира, но Прага навсегда останется особой точкой на карте.

И я бесконечно благодарна родителям за тот шанс увидеть, что мир гораздо больше, чем я себе представляла. С тех пор я влюблена в путешествия навсегда. Я благодарна родителям за такое детство.

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Антон Равицкий (телеведущий) и Руслан 14 лет

Я родился в третьем поколении большой семьи режиссеров и актеров. Соответственно, мое детство прошло за кулисами, где я насмотрелся творческой жизни вволю.

Сложно сказать, что испытали мои родители – облегчение или ужас – когда я сообщил, что ни за что не буду поступать в театральный. Они мудро поддержали мой выбор. Я получил образование политолога, которое так нигде не понадобилось.

Кем я только не был! Методист, костюмер, преподаватель, менеджер по закупкам, видео-оператор, сотрудник службы безопасности, продюсер – и это далеко не полный перечень моих профессий.

Родители уже смирились, что я скорее пойду кочевать с оленями, чем остановлюсь на чем-то одном.

И даже, когда я уже 10 лет в журналистике, мама предполагает, что это не конец, и сюрпризы впереди.

Однако я благодарен им, что занимаюсь любимым делом, благодарен, что они подарили мне возможность попробовать и определиться с тем, с чем я хочу связать свою жизнь. Если бы не их поддержка, я бы не прошел такой интересный путь и не встретил на нем удивительных людей.

Я благодарен родителям за такое детство.

Лилия Кузнецова (актриса, модель) и Настя 11 лет

Актрисой и моделью я мечтала стать лет с трех. Всегда выступала дома перед гостями и устраивала показы мод. Мои коллекции состояли из платьев моей мамы и туфель ее подруг, которые я просила подарить мне, когда я вырасту.

Но мои родители – спортсмены, мама – чемпионка СССР по легкой атлетике. Очевидно меня отдали не в модельную школу или актерский кружок, а на художественную гимнастику. Тренировки так истощали, что в подростковом возрасте я хотела их бросить.

Хотелось встречаться с парнями и гулять на улице, а не пахать до седьмого пота в зале. Впоследствии меня пригласили работать в модельный дом и я полетела в Южную Корею и Мексику.

Потом было еще множество стран, предложений и достижений. И все они стали возможны благодаря характеру, который воспитал именно спорт – дисциплине и целеустремленности.

В моем выборе родители меня полностью поддержали, они мной гордятся и радуются, что я увидела мир. Они помогли стать моей жизни таким, как я мечтала.

Я благодарна родителям за такое детство.

Максим Пустовойт (ресторатор, бизнесмен) и Максим 9 лет

Я всегда хотел быть лучшим, во всем, еще с первых классов лицея. Как быть первым в школе – мне было понятно. Учишься на отлично, активно участвуешь в социальной жизни – и вуаля, ты красавчик.

Потом я сам, без какой-либо помощи, поступил в КИМО. Это был настоящий тест.

Самым крутым в этой тусовке были те, кому папа позволял тратить денег больше, чем его одногруппникам. В такой атмосфере только на знаниях, пении и танцах с бубном не уедешь.

Я начал активно работать и параллельно учился. Желание отвоевать свой авторитет в институте было непобедимым. С детства стремился быть независимым в материальном смысле так же.

Папа денег мне на ресторан не давал. Мама тоже. Работать в смежной сфере я начал еще на первом курсе института. Был помощником юриста на Владимирском рынке, где и открыл свою первую кофейню.

Я благодарен своим родителям за тот путь, который они разрешили мне пройти, за их советы и главное – за мотивацию добиваться успеха.

Если бы не их поддержка и сильное воспитание – я бы точно не был тем, кем является сейчас!

Я благодарен им за такое детство!

У каждого из наших героев есть семья, которая повлияла на их жизненный путь, а у малышей из центра Город Счастливых Детей есть только мы с вами.

Поддержать малышей и помочь собрать средства на питание детей в центре можно тут.