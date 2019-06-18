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Факты / Украина / Бизнес и финансы

АМКУ внедряет мировые стандарты обеспечения прав субъектов расследования – Терентьев

Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев поделился тем, какие изменения произошли в работе ведомства, и привел примеры, почему они эффективны.

Юрій Терентьєв

Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев рассказал о новшествах в деятельности ведомства.

– В своей деятельности мы вводим мировые стандарты обеспечения процессуальных прав субъектов.

То есть, если в отношении определенного бизнеса начинается расследование, то наиболее эффективный способ с одной стороны избежать обвинений в коррупции, с другой стороны избежать политического или иного давления, это делать публично и открыто те действия, к которым мы прибегаем, – сообщил Терентьев.

Еще одним изменением к подходу в работе Антимонопольного комитета стало донесение до бизнеса четкой позиции АМКУ о том, какие действия бизнеса комитет осуждает вместо слепого штрафования участников рынка.

– Если раньше, к сожалению, из решений Антимонопольного комитета не всегда было понятно, что именно мы осуждаем, какое именно позитивное поведение мы хотим сформировать у большого бизнеса или, например, энергетических компаний, химии, транспорта, аэропортов, и что именно мы хотим видеть.

И поэтому мы начали формировать четкий понятный подход в решениях и начали называть проблему такой, какова она есть на самом деле. То есть не прятать ее, не искать более простой способ оштрафовать субъект, а выполнять более сложную задачу – показать, что именно Антимонопольный комитет осуждает, – сообщил глава АМКУ.

В качестве примера Терентьев привел ситуацию на рынке светлых нефтепродуктов. Когда они заметили, что цены на автозаправочных станциях и на стелах везде одинаковы. Шесть основных игроков сегмента импортного топлива поддерживали в течение почти годового периода одинаковые цены на стелах.

При этом котировки Platts (котировки рынка нефти) достаточно интенсивно изменялись в сторону преимущественно падения. То есть когда немного дорожала нефть, бензин одновременно повышался в цене и цены стабилизировались на полностью одинаковом уровне.

Когда он уменьшался – ничего не происходило. После проведения расследования решения АМКУ и его одобрения со стороны судебной системы ситуация изменилась.

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– Сейчас мы видим, что если раньше шесть основных игроков (сети автозаправочных станций, – Ред.) придерживались одинаковой ценовой политики, то месяц назад мы приняли новое решение и теперь только три из них поддерживают подобную коммерческую практику.

И это только один пример, когда четко сформулированное понимание проблемы Антимонопольным комитетом приводит к тому, что субъекты начинают менять свою деятельность, поскольку мало из них сознательно хотят быть правонарушителями, – резюмировал глава АМКУ.

Напомним, АМКУ провел процедуру оценки перед предоставлением ДТЭК разрешения на покупку облэнерго.

Фото: Юрий Терентьев

Источник: 112 Украина

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