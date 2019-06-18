Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв поділився тим, які зміни відбулися у роботі відомства, та навів приклади, чому вони ефективні.

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв розповів про нововведення у діяльності відомства.

– У своїй діяльності ми вводимо світові стандарти забезпечення процесуальних прав суб’єктів. Тобто, якщо щодо певного бізнесу починається розслідування, то найбільш ефективний спосіб з одного боку уникнути звинувачень в корупції, з іншого боку уникнути політичного або іншого тиску, робити публічно та відкрито ті дії, до яких ми вдаємося, – повідомив Терентьєв.

Ще однією зміною до підходу в роботі Антимонопольного комітету стало донесення до бізнесу чіткої позиції АМКУ про те, які дії бізнесу комітет засуджує замість сліпого штрафування учасників ринку.

– Якщо раніше, на жаль, рішення Антимонопольного комітету не завжди були зрозумілі, наприклад, що саме ми засуджуємо, яку саме позитивну поведінку ми хочемо сформувати у великого бізнесу або енергетичних компаній, хімії, транспорту, аеропортів, і що саме ми хочемо бачити. Тому ми почали формувати чіткий зрозумілий підхід в рішеннях і почали називати проблему такою, якою вона є насправді. Тобто не ховати її, не шукати простіший спосіб оштрафувати суб’єкт, а виконувати більш складне завдання – показати, що саме Антимонопольний комітет засуджує, – повідомив голова АМКУ.

В якості прикладу Терентьєв навів ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів. Коли вони помітили, що ціни на автозаправних станціях і на стелах скрізь однакові. Шість основних гравців сегменту імпортного палива підтримували протягом майже річного періоду однакові ціни на стелах.

При цьому котирування Platts (котирування ринку нафти) досить інтенсивно змінювалося в бік переважно падіння. Тобто коли трохи дорожчала нафта, бензин одночасно підвищувався в ціні та ціни стабілізувалися на повністю однаковому рівні. Коли він зменшувався – нічого не відбувалося. Після проведення розслідування рішення АМКУ та його схвалення з боку судової системи ситуація змінилася.

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– Зараз ми бачимо, що якщо раніше шість основних гравців (мережі автозаправних станцій, – Ред.) дотримувалися однакової цінової політики, то місяць тому ми ухвалили нове рішення і тепер тільки три з них підтримують подібну комерційну практику. І це тільки один приклад, коли чітко сформульоване розуміння проблеми Антимонопольним комітетом призводить до того, що суб’єкти починають змінювати свою діяльність, оскільки мало з них свідомо хочуть бути правопорушниками, – резюмував глава АМКУ.

Нагадаємо, АМКУ провів процедуру оцінки перед наданням ДТЕК дозволу на покупку обленерго.

Фото: Юрій Терентьєв