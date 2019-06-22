Расписание движения общественного транспорта изменится с 18.00 22 июня и до окончания всех мероприятий 23 июня. Как будет курсировать общественный тарнспорта в этот день, читайте в материале Фактов ICTV.

Общественный транспорт на время Марша равенства изменит движение с 18.00 22 июня до окончания массовых мероприятий 23 июня.

Движение наземного общественного транспорта будет выглядеть так:

троллейбусы маршрутов №5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов до ул. Леонтовича;

автобусы маршрута №20 от ж / м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по собственному маршруту, далее – ул. Саксаганского – ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по собственному маршруту;

автобусы маршрута №24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне до Европейской площади;

автобусы маршрута № 114 будут курсировать от ул. Милославской до стадиона Динамо им. Лобановского;

автобусы маршрута № 118 отправятся ст. м. Черниговская ст. м. Дворец Спорта.

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Движение маршруток также скорректировано:

маршрутка №189 будет ехать от ул. Чернобыльской до бульвара Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича и в обратном направлении по бульвару Шевченко);

маршрутка №231 от ул. Кадетский Гай до бульвара Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);

маршрутка №429 от ул. Тулузы до бульвара Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);

маршрутка №433 от ул. Жолудева до бульвара Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)

маршрутка №450 от ул. Соломенской до пл. Победы по собственной схеме, далее ул. Старовокзальная – ул. Жилянская (в обратном направлении ул. Саксаганского) – далее по собственной схеме;

маршрутка №575 от ул. Сергея Данченко до бульвара Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича).

Станции метрополитена Дворец спорта, Площадь Льва Толстого и Театральная закроют с 18.00 22 июня до окончания работы (станции будут работать в режиме пересадочного узла).

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий эти станции закроют на вход/выход (электропоезда будут проезжать указанные станции без остановок).

С 18.00 22 июня во окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию метрополитена Театральная (будет работать в режиме пересадочного узла).

Напомним, в рейтинге защиты прав ЛГБТ в Европе Украина занимает 35 место.