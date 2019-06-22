Расписание работы станций метро Дворец спорта, Площадь Льва Толстого и Театральная изменится с 18.00 22 июня и до окончания всех мероприятий 23 июня. Как будет работать метро, читайте в материале Фактов ICTV.
Через Марш равенства станции метрополитена Дворец спорта, Площадь Льва Толстого и Театральная закроют с 18.00 22 июня до окончания работы. Эти станции будут работать только в режиме пересадочного узла.
23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий эти станции закроют на вход / выход. Электропоезда будут проезжать без остановок.
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Возможное закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.
Марш равенства 2019 в Киеве пройдет уже в пятый раз.
Ранее мы писали, что такое КиевПрайд и откуда взялась традиция проведения Марша равенства.