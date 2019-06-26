Партия Батькивщина во главе с лидером Юлией Тимошенко обещает работать над разработкой плана действий для членства в НАТО, поднять социальные выплаты и улучшить медицину.

Политическая партия Всеукраинское объединение Батькивщина идет на выборы с целью начать переговоры по формуле Будапешт +, привлекая к урегулированию конфликта на Донбассе такие государства, как США и Великобританию.

– Мы будем продолжать активную международную деятельность в рамках Совета Европы, ОБСЕ и Европейской народной партии для установления мира и возвращения украинских территорий, – отмечают в партии.

Команда Юлии Тимошенко хочет ввести персонифицированную пенсионную систему и повысить заработную плату до уровня европейских стран.

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Партия считает, что нужно ввести обязательное медицинское страхование за счет средств работодателей с одновременным уменьшением вдвое налоговой нагрузки на их предприятия.

– Цены на газ для населения будут снижены вдвое, – уверяют политики.

Всю систему образования, ее финансирование и структуру пересмотрят, а также обещают увеличить расходы на финансирование культуры.

– Мы предоставим существенные налоговые льготы каждому работодателю, который возьмет на первую работу выпускников вузов, – отмечают в партии.

Политики хотят вернуть выплаты на рождение ребенка.

Партія Тимошенко Батьківщина: програма

Партия создаст условия для развития возобновляемой энергетики и будет работать над реформированием аграрного сектора.

Для уменьшения административного давления будет отменено 37 налогов и сборов, в частности налог на наследство, госпошлину и судебные расходы.

Напомним, на съезде партии Батькивщина назвали ее первую пятерку.