Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Что сказано в законе о выборах депутатов в Верховную Раду – читайте в материале Фактов ICTV.
23 мая был опубликован и вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента и назначил выборы на 21 июля.
Согласно украинскому законодательству, Верховная Рада состоит из 450 народных депутатов. 225 из них избираются по партийным спискам, 225 – по мажоритарным округам. Сейчас из-за временной оккупации РФ Крыма и части Донбасса выборы проходят в 199 одномандатных округах.
В парламент попадают партии, которые получают на выборах 5% голосов.
Право голоса на выборах депутатов имеют граждане Украины, которым на день голосования исполнилось 18 лет.
Основанием реализации избирателем своего права голоса на выборах является его включение в список избирателей на избирательном участке.
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Избиратель может использовать право голоса только на одном избирательном участке, где он включен в список.
Депутатом может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних пяти лет.
Не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления.
Этапы избирательного процесса
- выдвижение кандидатов в депутаты;
- формирования избирательных комиссий (кроме Центральной избирательной комиссии);
- регистрация кандидатов в депутаты;
- проведения предвыборной агитации;
- создание специальных избирательных участков, существующих на временной основе;
- составление списков избирателей, их проверка и уточнение;
- голосования;
- подсчет голосов избирателей и установления итогов голосования;
- установление результатов выборов депутатов и их официальное обнародование;
- прекращении полномочий окружных и участковых избирательных комиссий.
Избирательный процесс завершается через 15 дней после дня официального обнародования результатов.
Выборы финансируются исключительно за счет Государственного бюджета Украины и средств избирательных фондов партий.
Финансирование предвыборных агитационных мероприятий или материалов из других источников запрещается.
Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI
Повторные и промежуточные выборы депутатов могут проводиться одновременно с всеукраинским или местным референдумом, выборами президента Украины, выборами депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов.
К слову, как проверить себя в списке избирателей для голосования на внеочередных парламентских выборах – читайте в материале Фактов ICTV.