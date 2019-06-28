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Факты / Украина

Знаете ли вы Конституцию Украины – ТЕСТ

Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете свои конституционные права.

Конституція України

28 июня украинцы празднуют день основного закона Украины – День Конституции.

Читайте: День Конституции: как Украина меняла свой Основной закон

Мы решили подготовиться к празднику, и придумали для вас немного интересных вопросов на знание главного документа нашей страны.

К слову, на День Конституции 2019 украинцы будут отдыхать три дня.

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