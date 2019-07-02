Шведская компания по производству мебели IKEA запустила в Украине веб-сайт и начала набирать персонал для первого украинского магазина.

IKEA в Украине может появиться в конце 2019 года и уже запустила сайт для украинских пользователей.

Первый магазин IKEA откроется в Киеве и сейчас начинает набирать персонал. Всего компания ищет около 100 работников.

В магазине будет представлен ассортимент из более чем 6 тыс. товаров.

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Изначально IKEA планировала открыться в ТРЦ Ocean Mall, но из-за переноса срока его сдачи в эксплуатацию, магазин будет в Blockbuster Mall.

Напомним, 31 мая 2017 года IKEA подтвердила свой выход на украинский рынок.

Источник: IKEA