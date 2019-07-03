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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нефедов предлагает сократить количество таможен

Максим Нефедов, который победил в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы, считает необходимым сократить количество таможен в Украине.

Нефедов предлагает сократить количество таможен

Голова Государственной таможенной службы предлагает сократить количество таможен и административный персонал.

– Сейчас у нас 26 таможен. Это много. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть, – сказал Нефедов.

Сейчас в таможенной службе работает 10 300 человек, из которых 6 тыс. – это таможенники, которые физически работают, а остальные – это персонал.

Он заявил, что по сравнению с Польшей в Украине мало таможенников.

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– Я против увеличения количества госслужащих. Как либерал я только за их сокращение, но сокращать сейчас можно только учитывая административные функции.

Просто так сократить 2 тыс. человек невозможно. Однако в контексте объединения таможен это реально, – пояснил Нефедов.

Он добавил, что на таможнях, где нет границы, админперсонал составляет большую часть штата.

Напомним, 25 июня первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов победил в конкурсе на должность главы новой Государственной таможенной службы.

Источник: Экономическая правда

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